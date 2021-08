Play oferuje internet stacjonarny. Ciekawy jestem kto z niego skorzysta

Jestem na etapie przeprowadzki, dlatego też szukam dostawcy internetu. Tak się akurat składa, że na naszą skrzynkę redakcyjną trafiła informacja prasowa o tym, że Play oferuje internet stacjonarny bez zobowiązań w bardzo atrakcyjnej cenie. Nie ukrywam, wyglądało to bardzo ciekawie. Do czasu, gdy zacząłem sprawdzać czy takowy działa w mojej miejscowości.

Nawet nie wiecie jak mocno się zdziwiłem, ale zacznę od samej oferty. Nie musimy martwić się długoterminową umową oraz dostępne są trzy warianty w zależności od naszych potrzeb. Możemy więc podpisać kontrakt na pół roku, rok i tak dalej. Sieć chwali się również tym, że internet będzie oferował nie tylko szybkie, ale przede wszystkim stabilne połączenie bez jakichkolwiek limitów danych. Można będzie więc pobierać treści dowoli, bez obawy, że nagle prędkość internetu będzie o wiele niższa.

Nowa oferta internetu stacjonarnego w Play

Pozostając przy temacie prędkości, Play oferuje internet stacjonarny w trzech wariantach. Pierwszy za 35 złotych „rozpędza się” do 150 Mb/s. To sprawia, że w komfortowych warunkach będziecie przeglądali sieć oraz oglądniecie film za pośrednictwem jednego z serwisów streamingowych. Kolejny, dla nieco bardziej wymagających użytkowników oferuje prędkość 300 Mb/s. W tym przypadku mówimy o pakiecie, który sprawdzi się tam, gdzie dostęp do sieci potrzebny jest w przypadku kilku urządzeń. Pracujesz w domu, a dziecko ma naukę zdalną? Według mnie ta opcja będzie odpowiednia. Dodam jeszcze, że w tym przypadku mówimy o kwocie rzędu 45 złotych. Bardzo rozsądnie. Ostatnia opcja, dla najbardziej wymagających, którzy na przykład oglądają filmy w 4K, pobierają duże pliki oraz grają w gry on-line. Play w tym przypadku oferuje wariant 600 Mb/s. Koszt miesięczny to 55 zł. Nadal bardzo atrakcyjnie.

Aha, jeszcze trzy kwestie. Pierwsza – jeśli jesteście klientem sieci, każda z tych kwot obniżana jest o 5 zł, aczkolwiek wtedy mówimy o umowie na dwa lata. Druga, jeśli zdecydujecie się na umowę na 24 miesiące, cena wzrośnie o 5 zł, ale za to trzy miesiące nie płacicie. O ile wybierzecie 300 lub 600 Mb/s. Trzecia sprawa – w zestawie dostajecie router, aczkolwiek musicie liczyć się z opłatą instalacyjną wynoszącą 50 zł.

Play oferuje internet stacjonarny w bardzo rozsądnych wariantach. Ciekawe dla kogo

I tutaj zmierzamy do końca historii. Nie wiem, może to jakiś błąd, który odkryłem, a może faktycznie ta oferta jest… dla nikogo. Sprawdzam dostępność w mojej lokalizacji. Wpisuję miejscowość, ulicę, numer domu i… „w tej lokalizacji nie świadczymy jeszcze usług internetu stacjonarnego”. Trudno, może innym razem drogi Play’u. Z ciekawości jednak wpisałem kilka innych adresów. Ku mojemu zdziwieniu, sprawdziłem małe miejscowości, a nawet duże miasta, takie jak Kraków czy Warszawa. Za każdym razem otrzymywałem ten sam komunikat. Wygląda więc na to, że Play oferuje internet stacjonarny na bardzo dobrych warunkach… sam sobie. Szkoda. Być może to błąd. Na chwilę obecną kwestia ta z pewnością odstrasza wielu potencjalnych klientów. W tym mnie.