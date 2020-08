Sponsored Materiał zewnętrzny

Koncern PSA, tak samo jak konkurencyjny VAG czy Renault-Nissan wybrał strategię unifikacji i korzystania z niedużej liczby uniwersalnych płyt podłogowych. “Znakiem firmowym” w przypadku PSA jest płyta EMP2 – francuski odpowiednik niemieckiej uniwersalnej płyty MQB. Sprawdźmy wszystkie płyty podłogowe koncernu PSA.

PF1 to najstarsza platforma, wykorzystywana w konstrukcjach PSA do dzisiaj. Przeznaczona jest do samochodów miejskich i kompaktowych z napędem na przednią oś. Jej historia sięga modelu Peugeot 208, który pojawił się na rynku w 1998 roku. Do dzisiaj z jej wykorzystaniem zaprojektowano modele takie jak: Citroen C2, Citroen C3 (wszystkie 3 generacje), Citroen C4 Cactus, Peugeot 207, Peugeot 208, Peugeot 301, Peugeot 1007, 2008. Po przejęciu Opla przez PSA platforma ta także zawitała do oferty tej niemieckiej marki. Na jej bazie zbudowano Opla Crosslanda X.

Płyty podłogowe koncernu PSA do dużych aut

Z myślą o większych samochodach (wliczając w to również te posiadające napęd 4×4) Francuzi stworzyli platformę PF2. Po raz pierwszy zastosowano ją w Peugeocie 307, produkowanym od 2001 roku. W kolejnych latach platforma PF2 pojawiała się w Citroenie C4 (dwie pierwsze generacje), DS4, Peugeocie 308 i 3008 oraz Peugeocie RCZ. Z kolei wydłużona wersja tej platformy została zastosowana w Peugeocie 307 SW i 308 SW, Peugeocie 408, 5008, Citroenie DS5, Citroenie C4 Picasso oraz w samochodach dostawczych (Citroen Berlingo oraz Peugeot Partner).

Również początków XXI wieku sięga historia platformy PF3, przewidzianej dla średnich i dużych modeli z montowanym poprzecznie silnikiem. Po raz pierwszy zastosowano ją w Citroenie C5 (debiut w 2001 roku). Trafiła ona także do Peugeota 407 i 508 oraz do Citroena C5 drugiej generacji oraz do Citroena C6.

Inne platformy podłogowe PSA

W 2013 roku do gamy platform PSA doszła płyta EMP2. Docelowo miała zastąpić zarówno konstrukcje PF2 jak i PF3 w kolejnych modelach wdrażanych do produkcji. Począwszy od Peugeota 308 (co logiczne otrzymał ją później Peugeot 3008) i Citroena C4 Picasso 3. generacji. Dzięki zastosowaniu części kompozytowych i aluminiowych udało się zredukować masę płyty o 70 kg. Platforma EMP2 trafiła także do niektórych modeli Opla. Było to związane ze współpracą między PSA a General Motors (która zakończyła się odkupieniem marki Opel od GM). Platforma EMP2 znalazła szerokie zastosowanie w Peugeotach (308, 408, 508, 3008, 4008, 5008) oraz w Citroenach: C4 Picasso 2. generacji i C5 Aircross. Po przejęciu przez PSA Opla można się także spodziewać, że kolejne oplowskie modele będą również sukcesywnie “przenoszone” na tę platformę.

Uzupełnieniem płyty EMP2 jest płyta EMP1. Przeznaczono ją do samochodów miejskich i kompaktowych, z napędem przednim lub 4×4 i poprzecznie montowanym silnikiem. Zadebiutowała w DS3 (2018 rok). Od tego czasu pojawiała się w modelach takich jak Opel Corsa F, Peugeot 208 i 2008. Ma także pojawić się w Citroenie C4 3. generacji.