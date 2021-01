Poco X3 NFC – Lider Klasy Średniej

Czym jest Xiaomi przedstawiać chyba nie trzeba, szczególnie nad Wisłą. Jakiś czas temu producent postanowił rozdzielić się na 3 odrębne marki. POCO, Redmi oraz Mi. Ostatnia to nic innego jak flagowe konstrukcje, 2 pierwsze to smartfony bardziej przystępne cenowo. Dzisiejszy tekst poświęcimy jednemu z nich – POCO X3. Zapraszam do recenzji!

Wstęp i specyfikacja

POCO X3 jest kolejnym przedstawicielem tej marki na naszym rynku. Było ich już kilku jednak nie będziemy się dziś na tym skupiać. Producent swój nowy smartfon wyposażył w kilka ciekawych elementów, które warto wziąć pod uwagę. Mamy tutaj bowiem do czynienia ze 120Hz wyświetlaczem IPS, pojemną baterią 5160 mAh oczywiście z ładowaniem QuickCharge (33W) czy 4 aparatami (choć ten element nie robi aż takiego wrażenia). Standardowo znajdziemy tutaj czytnik linii papilarnych, złącze jack 3,5 mm (obecność stanowczo na plus w dobie obecnych urządzeń) a także slot kart pamięci MicroSD. W zestawie znajduję się urządzenie, komplet dokumentów, kluczyk do wyciągania tacki na kartę SIM/pamięci, kabel USB wraz z ładowarką oraz przeźroczyste gumowe etui. Rzućmy jednak okiem na specyfikację:

Wyświetlacz: IPS TFT / 1080x2400px / 6.67” / 395ppi / 120Hz

IPS TFT / 1080x2400px / 6.67” / 395ppi / 120Hz Bateria: 5160 mAh / QuickCharge 33W

5160 mAh / QuickCharge 33W Wymiary i waga: 165.30 x 76.80 x 9.40 mm / 215g

165.30 x 76.80 x 9.40 mm / 215g Pamięć: 6GB RAM LPDDR4X + 64/128GB pamięci wewnętrznej UFS 2.1

6GB RAM LPDDR4X + 64/128GB pamięci wewnętrznej UFS 2.1 System: Android 10 + MIUI 12

Android 10 + MIUI 12 SoC: Snapdragon 732G + Adreno 618 / 2.3 GHz / 8 rdzeni

Snapdragon 732G + Adreno 618 / 2.3 GHz / 8 rdzeni DualSIM: Hybrydowe (2 x SIM lub SIM + MicroSD)

Hybrydowe (2 x SIM lub SIM + MicroSD) Aparaty: Główny – Sony IMX682 / 64 Mpx / Szerokokątny – 13 Mpx / Pomiar głębi – 2 Mpx/ Makro – 2 Mpx / Przód – 20 Mpx

Główny – Sony IMX682 / 64 Mpx / Szerokokątny – 13 Mpx / Pomiar głębi – 2 Mpx/ Makro – 2 Mpx / Przód – 20 Mpx Łączność: NFC / LTE / HSDPA / USB-C v2.0 OTG / IrDA / Bluetooth 5.0 / GPS + A-GPS / WiFi v802.11 a/b/g/n/ac

Konstrukcja i jakość wykonania

Producent postawił na raczej typowe w tej półce połączenie szkła hartowanego z tworzywem sztucznym. Panel szklany znajdziemy zarówno na froncie oraz na pleckach, gdzie ten frontowy to oczywiście Corning Gorilla Glass 5. Z tworzywa sztucznego wykonana jest ramka POCO X3. Tworzywo zdaję się być solidne, aczkolwiek łatwo się palcuję (ta sama zależność dotyczy również plecków). Zestaw aparatów wystaję ponad plecki smartfona, może to być swoista wada dla niektórych użytkowników. Problem ten naprawia etui (nawet to dołączone do zestawu). Czytnik linii papilarnych znalazł swoje miejsce na prawej krawędzi i został zintegrowany z przyciskiem blokady. Rozwiązanie nie jest niczym nowym, stosowało takie niegdyś Sony w swoich urządzeniach z linii Xperia Z. Umiejscowienie jest wygodne, choć może wymagać przyzwyczajenia. Spasowanie całości jest na bardzo dobrym poziomie, zważywszy na półkę cenową. Konstrukcja nie ugina, nie trzeszczy a także nie znajdziemy tutaj żadnych luzów.

Przechodząc do konstrukcji. Poza czytnikiem linii papilarnych na prawej krawędzi, znajdziemy także przyciski do regulacji głośności. Krawędź dolna okupiona została przez kratkę jednego z dwóch głośników multimedialnych (tak, smartfon posiada stereo), złączę USB-C, jack 3,5 mm oraz otwór mikrofonu. Na lewej ściance znajduję się tylko szufladka kart MicroSIM oraz MicroSD. Na górze umieszczony został laser IR oraz kolejny otwór mikrofonu. Odnosząc się jeszcze do dolnej krawędzi i głośnika, drugi znaleźć można w miejscu słuchawki.

System oraz interfejs POCO X3

POCO X3 pracuje w oparciu o Androida 10 wraz z autorską nakładką MIUI 12. Nakładka nie różni się w zasadzie niczym od odpowiedników z serii Mi z jednym małym szczegółem – ekranem głównym. Tutaj znajdziemy stworzony na potrzeby serii POCO, POCO Launcher. Różnice są widoczne już na pierwszy rzut oka, mamy tutaj rozwijaną szufladę z aplikacjami (dokładnie tak jak w Pixel Launcher). Aplikacje są odpowiednio pogrupowane, więcej możecie zobaczyć na poniższych screenach.

Sam system jest responsywny, aplikacje uruchamiają się szybko. Animacje są płynne, efekt potęguje oczywiście 120Hz wyświetlacz. Praca z wieloma uruchomionymi programami nie sprawia problemu. Pakiet aplikacji jaki znajdziemy w standardzie nie odbiega niczym od tego, co znajdziemy w typowym dla pozostałych modeli MIUI 12. Odtwarzacz muzyczny, przeglądarka internetowa, przeglądarka zdjęć i inne. Warto wspomnieć o gwarantowanej aktualizacji do Androida 11, co jak na tak tanie urządzenie jest godne pochwały. Na dzień pisania ów recenzji aktualizacja jeszcze się nie pojawiła.

Sekcja audio POCO X3

Choć na pierwszy rzut oka nie jest to widoczne to POCO X3 dysponuje głośnikami stereo. Jeden umiejscowiony jest obok złącza USB-C, zaś drugi w miejscu słuchawki (głośnika do rozmów, tak dla uściślenia). Dźwięk z nich płynący jest głośny, brakuję oczywiście niskich częstotliwości ale to tylko smartfon, do tego dość tani. Z resztą nawet pod tym względem ciężko mieć mu coś za złe, brzmienie jest całkiem przyzwoite i wyraźne. Na najwyższym poziomie głośności jednak zaczynają być słyszalne szumy co psuje ogólny efekt. Wspomnieć warto iż głośnik w miejscu słuchawki brzmi nieco inaczej niż drugi. W ogólnym rozrachunku jednak obecność stereo stanowczo na plus.

Na słuchawkach jest już nieco inaczej. Na wstępie jednak zaznaczam – nie jest to sprzęt który zadowoli melomanów. Odsłuch przeprowadziłem na niezawodnych Pioneer HDJ-X5. Pomimo iż słuchawki nie wymagają wiele to POCO X3 ewidentnie sobie z nimi nie radził. Dźwięk był dość cichy, brakowało głębi oraz dynamiki. Ogólna jakość dźwięku stała na akceptowalnym poziomie, góra choć wyraźna to trudno nie odnieść wrażenia obecnego efektu „kocyka”. Średnica nie wybija się ponad plan, nawet jej nieco brakuję. Najniższe rejestry choć obecne to w dość ograniczonym stopniu, brakuję im swoistego zejścia. Sytuacji nie poprawia wbudowany w system equalizer.

Sytuacja zmienia się oczywiście po łączu BT (co nie powinno dziwić, w końcu w głównej mierze skrzypce grają tutaj słuchawki a nie urządzenie nadawcze). Samo bluetooth wspiera oczywiście LDAC i aptX HD także obecnie najpopularniejsze kodeki.

Zaplecze komunikacyjne oraz skaner biometryczny

Ten wątek rozpoczniemy od jakości rozmów głosowych. Doszły mnie bowiem słuchy iż model ten ma za głośną słuchawkę przez co prywatność cierpi. W istocie tak jest, jednak wystarczy skorzystać z regulacji głośności, problem znika. Poza tym wysoki poziom głośności słuchawki przydaje się poza domem, na zatłoczonej i hałaśliwej ulicy. Sama jakość rozmów bardzo dobra, rozmówców słyszałem bardzo dobrze, czysto i wyraźnie. Mikrofon także bez zarzutu, nawet z cichą mową moi rozmówcy nie skarżyli się na problemy z usłyszeniem mnie.

Łączność bezprzewodowa bez zarzutu. WiFi zarówno z pomocą 5GHz jak i 2.4GHz pracowało prawidłowo, nie zrywało połączenie. Bluetooth nie sprawia kłopotu nawet podczas połączenia z dwoma urządzeniami równocześnie (w moim przypadku bez przerwy połączona opaska Mi Band 4 + często słuchawki dodatkowo). NFC oczywiście działa prawidłowo, płatności zbliżeniowe odbywały się błyskawicznie.

Skaner biometryczny aka czytnik linii papilarnych działa bez zarzutu, błyskawicznie za każdym razem. Jego umiejscowienie wbrew pozorom jest wygodniejsze niż typowe w wielu konkurencyjnych modelach na pleckach, wymagać jednak może swoistego przyzwyczajenia.

Bateria POCO X3

Smartfon dysponuje baterią 5160 mAh. Pojemność zdaję się być monstrualna jak na te półkę cenową. Jak sobie jednak ona radzi? Wyniki w trybie mieszanym (właściwie to non-stop uruchomione dane pakietowe oraz bluetooth, oczywiście wyświetlacz działający w pełnych 120Hz) udało mi się wyciągnąć ponad 6 godzin SOT’u. Wiele aplikacji działa w tle, nie wyłączam ich a minimalizuję dla szybszego dostępu. Wynik uważam za przyzwoity (a na pewno dałoby się go jeszcze naciągnąć rezygnując ze 120Hz na rzecz 60, wyłączając dane pakietowe oraz bluetooth).

Aparat i wideo

Na finał zostawiłem aparat oraz nagrania z ów telefonu. Na pokładzie znajdziemy 4 oczka w tym główne jakim jest Sony IMX682 o matrycy 64 Mpx. Jak radzi sobie w praktyce? Zdjęcia wykonywane były przy pomocy wbudowanej aplikacji w trybie automatycznym.

Zdjęcie ze zbliżeniem.

Zdjęcie portretowe przy użyciu lampy błyskowej.

Oświetlenie sztuczne, bez użycia lampy błyskowej.

Oświetlenie sztuczne, lampa błyskowa użyta.

Zdjęcie po zmroku

Zdjęcia wykonywane w dobrych warunkach oświetleniowych są poprawne, ciężko im cokolwiek zarzucić w tej półce cenowej. Po zmroku natomiast ciężko o dobre zdjęcie, są najwyżej akceptowalne. Nie ma jednak co oczekiwać wyraźnych zdjęć w złych warunkach oświetleniowych. Poniżej jeszcze próbki wideo w rozdzielczości FullHD 60FPS oraz 4K 30FPS.