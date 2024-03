Nietypowe podświetlenie biurka? Z tym zestawem nie ma nudy

Karol Snopek

Yeelight Cube Smart Lamp to niecodzienny zestaw gadżeto-lampki, której zadaniem jest ulepszenie wyglądu naszego stanowiska. Jest to przyjemny dla oka gadżet oferujący możliwość modyfikacji podświetlania, który nie ogranicza się jedynie do koloru i stylu święcenia, ale także pozwala na wyświetlanie przeróżnych animacji, w tym nawet nazwy na YouTube czy Twitch. Jak to wygląda cenowo? Baza została wyceniona na 249 złotych, niezależnie od tego, czy jest w zestawie z panelem LED, reflektorem czy pikselowym sześcianem. Każdy kolejny element to wydatek rzędu do 145 złotych. Koszt więc zależy od tego, jaką ilość elementów chcecie. Jeśli szukacie gadżetu do skompletowania swojego stanowiska, to zestaw Cube Smart Lamp od Yeelight to ciekawy wybór.

