Polacy w Lidze Narodów. Jerzy Brzęczek nie trafił, ale dalej zadowolony.

Polacy w Lidze Narodów nie będą mieli łatwego zadania. Dziś poznali bowiem swoich rywali. Jerzy Brzęczek wraz ze swoimi zawodnikami zmierzy się w niej z Bośnią i Hercegowiną, Włochami oraz Holandią. Liga Narodów startuje już we wrześniu.

Jerzy Brzęczek wypowiedział się pochlebnie na temat naszych przeciwników

Bośnia ma kilku wybitnych piłkarzy, Holandia świetną generację piłkarzy, potencjał Włochów jest niesamowity podsumował Brzęczek

Rozgrywki fazy grupowej odbędą się jesienią 2020 roku, 3-5 i 6-8 września oraz 8-10 i 11-13 października, natomiast półfinały i finał w czerwcu 2021 roku, kolejno 2,3,6 czerwca.

Polacy byli losowani z ostatniego koszyka, ale dywizji A, czyli z wśród najlepszych drużyn Europy. Nasz selekcjoner, Jerzy Brzęczek, jednak bardzo chciał trafić na Anglię.

Dawno nie graliśmy z Anglią. Chcieliśmy zagrać mecz towarzyski, tak więc może będzie taka okazja. mówił dla TVP Sport.

Liga Narodów – podział na grupy

A1: Polska, Bośnia i Hercegowina, Włochy, Holandia

A2: Islandia, Dania, Belgia, Anglia

A3: Chorwacja, Szwecja, Francja, Portugalia

A4: Niemcy, Ukraina, Hiszpania, Szwajcaria



Liga B:

B1: Rumunia, Irlandia Północna, Norwegia, Austria

B2: Izrael, Słowacja, Szkocja, Czechy

B3: Węgry, Turcja, Serbia, Rosja

B4: Bułgaria, Irlandia, Finlandia, Walia

Liga C:

C1: Azerbejdżan, Luksemburg, Cypr, Czarnogóra

C2: Armenia, Estonia, Macedonia Północna, Gruzja

C3: Mołdawia, Słowenia, Kosowo, Grecja

C4: Kazachstan, Litwa, Białoruś, Albania

Liga D:

D1: Malta, Andora, Łotwa, Wyspy Owcze

D2: San Marino, Liechtenstein,Gibraltar

W poprzedniej edycji Polacy w Lidze Narodów nie do końca się popisali. Reprezentacja Brzęczka zajęła ostatnie miejsce i powinna spaść do dywizji B, jednak UEFA zdecydowała się jednak na zmianę formatu rozgrywek. Dywizję powiększono z 12 do 16 reprezentacji, dzięki czemu dalej możemy grać z najlepszymi. Za to w całym losowaniu udział wzięło 55 reprezentacji, które zostały podzielone na 4 dywizje (A-D).

Brzęczek jest zachwycony rozgrywkami Ligi narodów

Dla nas to wielka rzecz, że jesteśmy w gronie najlepszych drużyn w Europie. Na pewno na jesieni polska reprezentacja rozegra sześć spotkań z czołówką europejską i światową. Wprowadzenie Ligi Narodów to bardzo ciekawa rzecz, bez względu na to, z jakim przeciwnikiem nie rozgrywałbyś meczu towarzyskiego jednak jest to inaczej niż mecz o stawkę. To dla naszej piłki bardzo ważna rzecz. Zachwalał Brzęczek

Liga Narodów dla reprezentacji to czas sprawdzianów, ustalania nowych taktyk, eksperymentów. Jerzy Brzęczek ma możliwość testowania nowych piłkarzy, zwłaszcza przeciwko najlepszym drużynom Europejskim. Jest to świetna opcja dla naszego selekcjonera na poznanie zawodników i przygotowanie reprezentacji.