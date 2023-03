Polacy zagrają z mocnym rywalem? Graliśmy z nim na MŚ w Rosji

Kilka dni temu pojawiła się informacja o tym, że Polacy zagrają mecz towarzyski z Niemcami. Jest jednak opcja awaryjna, gdyby nie udało zrealizować się tego spotkania. Na horyzoncie pojawił się przeciwnik z Ameryki Południowej, z którym graliśmy już na Mistrzostwach Świata w Rosji!

Polacy zagrają z kolejnym klasowym przeciwnikiem?

Informacja o tym, że Niemcy chcą zagrać mecz towarzyski z reprezentacją Polski, zaskoczyła fanów polskiej piłki nożnej, jednak z racji tego, że nasi zachodni sąsiedzi nie muszą kwalifikować się na turniej Mistrzostw Europy 2024, które rozgrywane są u nich, potrzebują sparing partnerów.

Mecz z Niemcami zaplanowany na czerwiec, miałby odbyć się na Stadionie Narodowym. Fot. mat. wł.

Przeczytaj także: Reprezentacja Polski zagra z gigantem! “To pewne!”

Reprezentacja Niemiec, tak jak i nasza kadra, znajduje się od kilku lat w dołku i to spotkanie wcale nie musiałoby być jednostronne. Jeśli jednak nie doszłoby do pojedynku obu reprezentacji, pojawiła się bardzo ciekawa alternatywa. Polacy zagrają bowiem z reprezentacją Kolumbii.

Kolumbia nowym sparing partnerem Polaków?

Ostatni mecz z reprezentacją Kolumbii niezbyt dobrze zakończył się dla naszej drużyny narodowej. Podczas mistrzostw świata w Rosji to właśnie z rywalem z Ameryki Południowej graliśmy dobrze zanany nam “mecz o wszystko”. Niestety, zakończył się on srogim laniem. Spotkanie 3 do 0 wygrali Los Cafeteros.

Teraz okazuje się, że do ponownego spotkania pomiędzy obiema reprezentacjami może dojść ponownie. Rzekomo kolumbijski związek piłki nożnej celuje właśnie spotkanie z naszą reprezentacją, jednak wiele zależy od tego, czy rzeczywiście dojedzie do meczu między Polską a Niemcami.

Do tej pory z Kolumbią Polacy grali sześć razy. Bilans tych pojedynków to dwie wygrane i cztery porażki.

Polacy z Kolumbią grali na Mundialu w Rosji i przegrali ten mecz 0:3. Fot. Menworld

Źródło: TVP Sport