Młody Polak z siekierą i piłą łańcuchową w Mediolanie!

Polak z siekierą w Mediolanie? O co chodzi? Już wyjaśniam. Drwale, siekiery, adrenalina i huk pił łańcuchowych – już 24 i 25 października Mediolan zamieni się w arenę najbardziej widowiskowego sportu drzewnego na świecie. Wtedy właśnie odbędą się XX Mistrzostwa Świata STIHL Timbersports, czyli ekstremalne zawody w cięciu i rąbaniu drewna. Wśród uczestników nie zabraknie Polaków, a jednym z nich będzie Szymon Groenwald, który ma zaledwie 20 lat i już zdążył zapisać się w historii. To właśnie on będzie najmłodszym zawodnikiem w całej światowej stawce!

Siekiera w genach

Młody Polak w Mediolanie, który zawalczy to Szymon pochodzący z Połczyna w województwie pomorskim. Jeśli nazwisko Groenwald coś Wam mówi – to nic dziwnego. Wystarczy spojrzeć na skład polskiej reprezentacji, żeby zauważyć pewną rodzinną zależność. W drużynie obok Szymona pojawi się jego ojciec Jacek oraz brat Mikołaj. Tak, dobrze czytacie – to prawdziwy rodzinny team, który zamiast wspólnych wyjazdów na ryby woli wyścigi z siekierą i piłą w ręku.

Szymon nie trafił tu przypadkiem. Już wcześniej udowodnił, że jest jednym z największych talentów w tej dyscyplinie. W 2023 roku został Mistrzem Świata Rookie, a w tym sezonie po raz pierwszy sięgnął po tytuł mistrza Polski. W timbersporcie to nie lada wyczyn, bo tu liczy się nie tylko siła, ale i precyzja, technika oraz stalowe nerwy.

Jego brat Mikołaj też nie odstaje – w tym roku wygrał zawody z cyklu Rookie w Czechach i Polsce. Ojciec, Jacek Groenwald, to z kolei doświadczony zawodnik, który od lat reprezentuje Polskę na międzynarodowych arenach. Można więc śmiało powiedzieć, że drewno płynie w ich żyłach.

Polacy wśród najlepszych na świecie

W tym roku do Mediolanu przyjedzie ponad 100 zawodników z 18 krajów. To pierwsze w historii mistrzostwa świata STIHL Timbersports organizowane we Włoszech, a miejscem zmagań będzie Allianz Cloud Arena – nowoczesna hala, która na co dzień gości widowiska sportowe i koncerty.

Zawody rozpoczną się w piątek, 24 października, od drużynowej rywalizacji, a w sobotę, 25 października, zobaczymy zmagania indywidualne. Każdy, kto choć raz widział timbersport w akcji, wie, że to nie jest zwykłe rąbanie drewna na opał. Zawodnicy używają dwumetrowych pił ręcznych, profesjonalnych siekier i pilarek łańcuchowych o mocy nawet 80 koni mechanicznych. Brzmi groźnie? Tak właśnie ma być. To sport, w którym każda sekunda, każde cięcie i każdy ruch mogą zadecydować o zwycięstwie.

Polska drużyna wystąpi w składzie:

Szymon Groenwald (Połczyno) – najmłodszy uczestnik mistrzostw, obecny mistrz Polski ,

, Jacek Groenwald (Połczyno) – doświadczony reprezentant kraju i ojciec Szymona,

Mikołaj Groenwald (Połczyno) – aktualny zwycięzca cyklu Rookie,

Krystian Kaczmarek (Ostoja, woj. wielkopolskie) – dwukrotny mistrz Polski,

Marcin Dubicki (Konary, woj. wielkopolskie) – debiutant na mistrzostwach świata.

Faworyci, rywale i… szósty tytuł z rzędu?

Choć nasi drwale są w świetnej formie, konkurencja będzie piekielnie mocna. Faworytami pozostają Australijczycy, którzy celują w szósty z rzędu tytuł drużynowych mistrzów świata (i dziesiąty w historii!). Chrapkę na zwycięstwo mają też Amerykanie z aktualnym indywidualnym mistrzem świata Nate’em Hodgesem na czele. W walce o podium zobaczymy także Nową Zelandię, Kanadę i czołowe europejskie drużyny.

A Polacy? Tu również jest się czym pochwalić. Nasza reprezentacja od lat należy do ścisłej światowej czołówki. W 2017 roku Biało-Czerwoni sięgnęli po wicemistrzostwo świata, a w 2024 roku pobili rekord Europy w rywalizacji drużynowej. Jeśli forma z tamtego sezonu się utrzyma, wszystko może się zdarzyć.

Nowy mistrz Polski w TIMBERSPORTS 2025. Na zdjęciu Szymon Groenwald.

Sport z tradycją i charakterem

STIHL Timbersports to dyscyplina, która wyrosła z dawnych tradycji leśnych i pracy drwali w Ameryce i Australii. Z czasem przekształciła się w profesjonalny sport ekstremalny, w którym liczy się siła, technika, refleks i wytrzymałość. Każda konkurencja – od Underhand Chop (czyli rąbania drewna stojąc na nim!) po Springboard czy Hot Saw – sprawia, że publiczność wstrzymuje oddech.

Widzowie w Mediolanie mogą spodziewać się widowiska pełnego emocji i zapachu świeżo ściętego drewna. Będzie głośno, będzie szybko i z pewnością będzie ostro.

Polak w Mediolanie podczas XX Mistrzostwa Świata STIHL Timbersports. Gdzie oglądać?

Jeśli nie wybierasz się do Mediolanu, nic straconego – całość będzie można obejrzeć na żywo w internecie. Transmisję przeprowadzi kanał YouTube Stihl Polska o godzinie 20.00.

Polska siekiera gotowa na światową scenę

Nasz najmłodszy reprezentant, Szymon Groenwald, już teraz zapisał się w historii jako najmłodszy uczestnik mistrzostw świata STIHL Timbersports. Tak, Polak będzie tym najmłodszym w nadchodzącym wydarzeniu! I choć przed nim ogromne wyzwanie, trudno nie kibicować takiemu debiutowi – pełnemu pasji, rodzinnej tradycji i ogromnego talentu.

Bez względu na wynik, jedno jest pewne – Polacy jadą do Mediolanu nie po to, by tylko „wziąć udział”. Jadą, żeby pokazać, że w rąbaniu, cięciu i sile ducha nie mamy sobie równych.