Polecane smartfony październik 2021 – jaki telefon kupić?

Nowy rok akademicki w końcu do nas zawitał, a to oznacza, że wielu z was potrzebuje nowego smartfona. Jeśli wasz stary telefon nie jest w stanie robić już dobrych zdjęć ważnych prezentacji czy notatek, a pamięć nie pomieści zbyt dużej ilości materiałów naukowych, to dobrze trafiliście. W tym rankingu dowiecie się, na jaki smartfon warto postawić. Lista „Polecane smartfony październik 2021” zaoferuje urządzenia na każdą kieszeń.

Polecane smartfony październik 2021 – modele do 1000 złotych

Redmi Note 10

Ekran: 6.43-cala, 1080 x 2400 px

Procesor: Qualcomm Snapdragon 678

Pamięć RAM: 4 GB

Pamięć wewnętrzna: 64 GB

Aparat: tył: 48+8+2+2 Mpix, przód 14 Mpix

Cena: od 850 zł

Pierwszym smartfonem w naszym rankingu „Polecane smartfony październik 2021” jest najtańszy w zestawieniu Redmi Note 10. Smartfon ten został wyposażony w ekran o przekątnej 6.43-cala wykonany w technologii AMOLED. Urządzenie chińskiego producenta oferuje więc bardzo szczegółowy obraz i dobre podświetlenie ekranu. Wszystko napędza procesor Qualcomm Snapdragon 678 i 4GB, a do dyspozycji użytkownika przekazano 128 GB RAM.

Z tyłu Redmi Note 10 znajdziemy potrójny aparat. Główny obiektyw dysponuje 48-megapikselami, a obiektyw szerokokątny ma 8 Mpix. Pozostałe dwa oferują po 2 Mpix i są to obiektywy marko i czujnika głębi. Bateria w tym modelu zasługuje na pochwałę, ponieważ ma pojemność 5000 mAh i oferuje technologię szybkiego ładowania o mocy 33W. Na pokładzie znajdziemy m.in. gniazdo słuchawkowe.

Motorola moto g50

Ekran: 6.5-cala, 720 x 1600 px

Procesor: Qualcomm Snapdragon 480

Pamięć RAM: 4 GB

Pamięć wewnętrzna: 64 GB

Aparat: tył: 48+5+2 Mpix, przód 13 Mpix

Cena: od 899 zł

Motorola moto g50 to bardzo dobry wybór w tym pułapie cenowym. Brak wyświetlacza Full HD w tym smartfonie mocno rekompensuje czysty system Android bez żadnych zbędnych i spowalniających telefon nakładek. Nad wydajnością tego urządzenia czuwa procesor Qulacomm Snapdragon 480, który wspierany jest przez 4 GB pamięci RAM. Użytkownik będzie mógł korzystać z 64 GB pamięci, którą można rozszerzyć do 1 TB!

Pod względem fotograficznym smartfon prezentuje się bardzo przyzwoicie. Z tyłu znajdziemy trzy obiektywy, z których główny ma 48 Mpix. Dodatkiem do niego jest 5-megapikselowy obiektyw marko i 2 Mpix czujnik głębi. Z przodu z kolei umieszczono kamerę o rozdzielczości 13 Mpix. Bateria może pochwalić się pojemnością na poziomie 5000 mAh!

Polecane smartfony październik 2021 – modele do 2000 złotych

Motorola edge 20 lite

Ekran: 6.7-cala, 1080 x 2520 px

Procesor: MediaTek Dimensity 720 MT6853

Pamięć RAM: 8 GB

Pamięć wewnętrzna: 128 GB

Aparat: tył: 108+8+2 Mpix, przód 32 Mpix

Cena: od 1699 zł

W naszym rankingu „Polecane smartfony październik 2021” pierwszym polecanym smartfonem do 2000 złotych jest Motorola edge 20 lite. Producent ten oferuje bardzo wydajne modele w przystępnych cenach, a edge 20 lite jest tego doskonałym przykładem. Ekrany w tym modelu ma przekątną 6,7-cala, co jest dużym oknem na wirtualny świat. Wyświetlacz wykonano w technologii OLED. Sercem tego modelu jest procesor MediaTek Dimensity 720 MT6853 wspierany przez 8 GB pamięci RAM.

Na plecach smartfona umieszczono potrójny aparat. Główny obiektyw oferuje rozdzielczości 108-megapikseli, a dodatkiem do niego jest szerokokątny rozdzielczości 8 Mpix i 2-megapikselowy obiektyw pomiaru głębi. Z kolei przedni aparat posiada aż 32 Mpix. Do dyspozycji użytkownika przekazano 128 GB pamięci, którą można rozszerzyć za pomocą karty 5120 GB oraz akumulator o pojemności 5000 mAh.

Vivo V21

Ekran: 6.44-cala, 1080 x 2404 px

Procesor: MediaTek Dimensity 800U

Pamięć RAM: 8 GB

Pamięć wewnętrzna: 128 GB

Aparat: tył: 64+8+2 Mpix, przód 44 Mpix

Cena: od 1799 zł

Vivo V21 to bardzo ciekawy smartfon chińskiego koncernu. Model ten posiada 6,44-calowy wyświetlacz AMOLED o wysokiej rozdzielczości 1080 x 2404 pikseli. Obraz jest bardzo szczegółowy i, jak przystało na ekran AMOLED, świetnie podświetlony. Urządzenie pracuje na wydajnym procesorze MediaTek Dimensity 800U oraz posiada 8 GB pamięci RAM, co sprawia, że jest bardzo atrakcyjnym wyborem w tym przedziale cenowym.

Aparaty w tym smartfonie stoją na bardzo dobrym poziomie. Vivo V21 dysponuje 64-megapikselowym obiektywem głównym wspieranym przez 8 Mpix obiektyw szerokokątny i 2 Mpix matrycę makro. Z przodu umieszczono oko aparatu o rozdzielczości 44 Mpix z podwójną diodą świecąca. Co więcej, znajdziemy tutaj baterię o pojemności 4000 mAh i ekran z odświeżaniem 90 Hz.

Polecane smartfony październik 2021 – modele do 3000 złotych

Xiaomi Mi 10T Pro 5G

Ekran: 6.7-cala, 1080 x 2400 px

Procesor: Qualcomm Snapdragon 865

Pamięć RAM: 8 GB

Pamięć wewnętrzna: 128 GB

Aparat: tył: 108+13+5 Mpix, przód 20 Mpix

Cena: od 2499 zł

Pułap smartfonów do 3000 złotych w naszym rankingu „ Polecane smartfony październik 2021″ otwiera Xiaomi Mi 10T Pro 5G. Za wydajność w tym modelu odpowiada procesor Qualcomm Snapdragon 865, który do swojej dyspozycji posiada również 8 GB pamięci RAM. Użytkownik może skorzystać z 128 GB pamięci na dane. Warto zaznaczyć, że 6.7-calowy wyświetlacz oferuje odświeżanie ekranu na poziomie 144 Hz, a na pokładzie znajdziemy bardzo dobre głośniki stereo.

Pod kątem fotograficznym Xiaomi Mi 10T Pro 5G radzi sobie bardzo dobrze. Na pokładzie znalazł się główny obiektyw o rozdzielczości 108 Mpix z matrycą od Samsunga. Dodatkowo umieszczono tutaj także obiektyw szerokokątny o rozdzielczości 13 Mpix i 5-megapikselową matrycę makro. Z przodu chiński producent umieści 20-megapikselową kamerę do selfie. Bateria w tym modelu ma pojemność 5000 mAh i wspiera szybkie ładownie. Patrząc na nazwę smartfona, chyba nie trzeba wspominać o obsłudze sieci 5G?

realme GT 5G

Ekran: 6.43-cala, 1080 x 2400 px

Procesor: Qualcomm Snapdragon 888

Pamięć RAM: 12 GB

Pamięć wewnętrzna: 256 GB

Aparat: tył: 64+8+2 Mpix, przód 16 Mpix

Cena: od 2499 zł

realme GT 5G przez wielu określany jest mianem zabójcy flagowców. Aby przekonać się, dlaczego tak jest, wystarczy spojrzeć na jego specyfikację, która jest godna… flagowca właśnie. Smartfon został wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 888 oraz aż 12 GB pamięci RAM! Dodatkowo znajdziemy tutaj również 256 GB pamięci na dane, co pozwoli na zapisanie wielu pilików i aplikacji!

9.5 Wynik

Fotograficznie realme GT 5G również nie ma się czego wstydzić. Producent z Państwa Środka wyposażył go w 64-megapikselowy obiektyw główny, 8 Mpix obiektyw szerokokątny i obiektyw makro o rozdzielczości 2 Mpix. Z przodu znalazł się 16-megapikselowy obiektyw. Warto jednak pamiętać, że jest to urządzenie zapewniające przede wszystkim dużą wydajność, a nie smartfon fotograficzny. Na pokładzie znajdziemy baterię o pojemności 4500 mAh.

Polecane smartfony październik 2021 – modele do 4000 złotych i powyżej

Samsung Galaxy S21 5G

Ekran: 6.2-cala, 1080 x 2400 px

Procesor: Samsung Exynos 2100

Pamięć RAM: 8 GB

Pamięć wewnętrzna: 128 GB

Aparat: tył: 64+12+12 Mpix, przód 10 Mpix

Cena: od 3399 zł

Samsung Galaxy S21 5G to najwyższa półka cenowa w naszym rankingu „ Polecane smartfony październik 2021″. Flagowiec południowokoreańskiego producenta działa na autorskim chipsecie Samsung Exynos 2100. Do dyspozycji użytkownika jest 8 GB pamięci RAM oraz 128 GB na dane, co sprawia, że telefon jest zawsze gotowy do pracy. Wydajność to duża zaleta tego modelu, jednak największą z nich jest 6.2-calowy wyświetlacz Dynami AMOLED o odświeżaniu 120 Hz.

Południowokoreański producent od zawsze słynął z bardzo dobrych aparatów w swoich smartfonach i tak też jest w Galaxy S21 5G. Model ten posiada trzy obiektywy, z czego główny ma 64 Mpix, a szerokokątny i teleobiektyw posiadają rozdzielczość 12-megapikseli. Przednia kamera do selfie oferuje 10 Mpix. Model Samsung Galaxy S21 obsługuje sieć 5G i posiada baterię o pojemności 4000 mAh z obsługą szybkiego ładowania.

iPhone 13

Ekran: 6.1-cala, 1170 x 2532 px

Procesor: Apple A15 Bionic

Pamięć RAM: 4 GB

Pamięć wewnętrzna: 128 GB

Aparat: tył: 12+12 Mpix, przód 12 Mpix

Cena: od 4199 zł

Nasz ranking kończymy najnowszym dziełem amerykańskiego producenta, czyli iPhone 13. Smartfon ten miał swoją premierę na początku września. Smartfon w dalszym ciągu posiada charakterystyczny notch, który umieszczony jest na 6.1-calowym ekranie OLED. Wysoką wydajność gwarantuje tutaj autorski procesor Apple A15 Bionic, który wspierany jest przez 4 GB pamięci RAM. Podstawową wersją pojemnościową w tym modelu jest model z dyskiem 128 GB.

Przeczytaj także: iPhone 12 Pro wady i zalety. Warto kupić smartfon Apple?

Urządzenie swoim stylem przypomina poprzednią generację smartfona, a największą różnicą pod względem stylistycznym jest układ aparatów. W dalszym ciągu znajdziemy tutaj dwa 12-megapikselowe obiektywy (standardowy i szerokokątny). Taką samą rozdzielczości znajdziemy z przodu smartfona. Bateria ma tutaj pojemność 3227 mAh. W porównaniu z wyżej opisanymi smartfonami może wydawać się, że to komicznie mało, jednak dobrze zoptymalizowany system operacyjny wszystko rekompensuje.