Polisa OC. Jak wypowiedzieć polisę OC?

Wypowiedzenie polisy OC nie jest trudne, ani skomplikowane. Warto więc pamiętać, że zakres, który obejmuje polisa OC, w pełni reguluje polskie prawo. Wypowiedzenie umowy oc jest możliwe, a ustawa dokładnie określa, kiedy rezygnacja z umowy jest w pełni legalna. Warto poświęcić chwilę czasu i zapoznać się z informacjami na temat wypowiedzenia umowy oc, a także podstawami prawnymi wynikającymi z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. W sieci dostępny jest nie jeden wzór wypowiedzenia umowy oc, a więc sam proces może przebiegać sprawnie i bezproblemowo. Z naszymi poradami wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC przeprowadzisz szybko i skutecznie.

Wypowiedzenie OC to twoje prawo

Zapewne wielu z nas miało sytuacje, w której wiedza na temat warunków i możliwości wypowiedzenia polisy OC, była na wagę złota. W życiu spotykają nas różne zdarzenia. Po zakupie polisy może okazać się, że konkurencja oferuje dużo lepsze warunki. Właśnie wtedy warto wiedzieć, kiedy możliwe jest wypowiedzenie polisy OC. Ceny ubezpieczeń OC podlegają bardzo dynamicznym zmianom. Korzystna oferta, którą rok temu znaleźliśmy w jednym towarzystwie, wcale nie musi być najlepsza w tym roku. Warto sprawdzać różne ubezpieczenia oc i korzystać z przysługującego nam prawa do wypowiedzenia OC i zmiany towarzystwa ubezpieczeniowego.

W jakiej sytuacji wypowiedzenie OC jest możliwe?

Jedną z sytuacji, która pozwala na wypowiedzenie umowy oc, jest koniec obowiązywania dotychczasowej umowy ubezpieczenia. Umowę oc należy wypowiedzieć najpóźniej jeden dzień przez upływem roku, na który polisa była zawarta. Wypowiedzenie umowy oc składamy bezpośrednio u ubezpieczyciela. Ważne, aby rezygnację dostarczyć na czas. W przeciwnym razie dojdzie do automatycznego przedłużenia umowy oc zawartej rok temu. W tym miejscu warto również pamiętać, że nie możemy sobie pozwolić na żaden dzień przerwy między nową polisą, a tą wypowiadaną. Ubezpieczenie samochodu musi zachować ciągłość. Za jej brak grozi wysoka kara.

Polisa OC – wystrzegaj się podwójnego ubezpieczenia

Brak czasu, zabieganie i mnogość spraw na głowie to nasza codzienność. Zdarza się, że z przyczyn losowych, nie zdążymy wypowiedzieć aktualnego ubezpieczenia pojazdu. Z automatu dochodzi do przedłużenia na kolejny rok, a my często o tym zapominamy i dokonujemy zakupu nowej polisy. Choć zgodnie z przysłowiem od przybytku głowa nie boli, to posiadanie dwóch polis OC naprawdę nie jest potrzebne. Warto wiedzieć, że z takiej sytuacji jest wyjście. Prawo gwarantuje nam możliwość wypowiedzenie tej polisy, która została automatycznie przedłużona. Jedyny minus takiej sytuacji to fakt, że jesteśmy zobowiązani do zapłaty proporcjonalnej składki za czas, kiedy ubezpieczenie obowiązywało.

Wypowiedzenie OC zakupione przez Internet

Wypowiedzenie umowy oc zawartej drogą telefoniczną lub przez Internet jak najbardziej jest możliwe. Ubezpieczenie zakupione w systemie direct daje prawo na wypowiedzenie umowy w ciągu trzydziestu dni od momentu jej zawarcia. Nie musimy podawać żadnych przyczyn, ani naszych motywacji. Umowa podpisana osobiście nie daje takich możliwości.

Polisa OC poprzedniego właściciela pojazdu

Kolejną sytuacją, która pozwala na wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC, jest zakup samochodu z obowiązującą polisą zakupioną przez poprzedniego właściciela. W tej sytuacji mamy dwa wyjścia. Możemy tego ubezpieczenia skorzystać i poczekać do czasu jego wygaśnięcia, albo taką umowę możemy wypowiedzieć w dowolnym momencie.