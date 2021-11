Polska – Andora. Debiut Casha? Gdzie oglądać mecz?

Już dziś reprezentacja Polski rozegra swój przedostatni mecz w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata w Katarze. Czy będzie to spotkanie, w którym zadebiutuje Matty Cash? Gdzie oglądać mecz Polska – Andora?

Ostatnia prosta do baraży

Dzięki wygranej nad Albanią reprezentacja Polski już dziś może zakwalifikować się do baraży Mistrzostw Świata 2022 w Katarze. Pierwsze miejsce okupują piłkarze z Anglii i nawet remis z Węgrami nie przeszkodził im w szansach na bezpośredni awans do finałów. Z Polakami jest jednak inaczej. Podopieczni Paulo Sousy zajmują drugie miejsce i do turnieju będą mogli awansować jedynie po barażach.

Do awansu do baraży wystarczy nam jedynie wygrana z Andorą. W ostatnim spotkaniu Polacy zagrają z Węgrami, z którymi w pierwszym meczu zremisowali na Puskas Arena 3:3. Być może, gdyby nie ten remis na Węgrzech reprezentacja Polski mogłaby się bić z reprezentacją Anglii o pierwszej miejsce w grupie. Scenariusz jednak został napisany inaczej i jedyną drogą do MŚ2022 są baraże, a ostatnim krokiem ich stronę jest mecz Polska – Andora.

Gdzie oglądać mecz Polska – Andora?

Andora była drugim rywalem Polaków za kadencji Paulo Sousy. Mecz Polska – Andora w marcu zakończył się wynikiem 3-0. Dwie bramki dla Polaków strzelił Robert Lewandowski oraz debiutujący wtedy Karol Świderski. Spotkanie to niestety przedwcześnie z kontuzją skończył kapitan. Bez niego Polska przegrała z Anglią na Wembley 2 do 1.

Dzisiejszy mecz Polska – Andora może okazać się idealnym momentem do debiutu dla Matty’ego Casha. Reprezentacja Andory w całych spotkaniach zebrała jedynie 6 punktów (dwa zwycięstwa z San Marino). Zawodnik Aston Villa może więc rozegrać swoje pierwsze spotkanie z orzełkiem na piersi.

Mecz Polska – Andora rozpocznie się o 20:45. Będzie dostępny w telewizji na kanale TVP 1, TVP Sport, na stronie internetowej sport.tvp.pl i aplikacji mobilnej.