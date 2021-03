Polska – Andora MŚ 2022. Czy Lewandowski pobije rekord? Jaki skład?

Czas pokazać kibicom na co stać naszą reprezentację. Mam nadzieję, że po nie do końca udanym spotkaniu z Węgrami dziś w ramach MŚ 2022 zobaczymy świetne spotkanie, pełne emocji. Ciekawi jesteście jaki skład na mecz Polska – Andora przygotować może Paulo Sousa? Czy Lewandowski pobije rekord? Jeśli tak, to o czym mowa? Sprawdźcie, w dalszej części artykułu.

Co tu dużo mówić. Nowy trener naszej reprezentacji w piłce nożnej miał mocno emocjonujący debiut. W meczu z Węgrami najpierw przegrywaliśmy, mecz był nudny i chaotyczny. Przy dwóch bramkach straty Paulo Sousa wprowadził Krzysztofa Piątka i Kamila Jóźwiaka. Obaj panowie, praktycznie po wejściu na boisko strzelili po golu doprowadzając do remisu. Niestety, później bramkę dla przeciwników zdobył Willi Orban. Na szczęście osiem minut przed ostatnim gwizdkiem znów „oddaliśmy sobie” wyrównując po golu Roberta Lewandowskiego. No cóż, lepszy jeden punkt niż ich brak. Tak czy inaczej, spotkanie w Budapeszcie to już przeszłość. Skupmy się na kolejnym meczu. Już dziś, 28.03 nasza reprezentacja znów powalczy o punkty w ramach eliminacji MŚ 2022. Polska – Andora – jaki jest przewidywany skład na mecz? I najważniejsze: czy Lewandowski Pobije rekord?

Polska – Andora – przewidywany skład na mecz MŚ 2022

Nie znamy jeszcze dokładnych składów na dzisiejsze spotkanie, ale możemy spekulować na temat tego, kto wyjdzie w pierwszej jedenastce. Paulo Sousa powiedział wprost – Wojciech Szczęsny to numer jeden. Dlatego spodziewam się, że to właśnie on stanie na bramce.

W obronie powinni pojawić się: Jan Bednarek, Bartosz Bereszyński, Paweł Dawidowicz. Dlaczego akurat taki wybór? Wydaje mi się, że co prawda Dawidowicz to „świeżak”, ale może zastąpić Helika, który nie zachwycił w poprzednim spotkaniu.

Na pomocy według mnie, w pierwszym składzie wyjdzie: Maciej Rybus, Grzegorz Krychowiak, Piotr Zieliński, Kamil Jóźwiak. Zarówno Rybus jak i Jóźwiak w poprzednim meczu – z Węgrami – wprowadzili „świeżość” po wejściu w drugiej połowie. Tym bardziej, że Kamil strzelił gola.

Napastnicy w meczu Polska – Andora: Krzysztof Piątek, Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik. Co prawda do ostatniego z nich – szczególnie po ostatnim spotkaniu – mam zastrzeżenia, ale co ja – zwykły, szary kibic reprezentacji mam do powiedzenia. Tak czy inaczej. Paulo Sousa zapowiedział, że kapitan naszej drużyny zagra od pierwszych minut.

Czy Robert Lewandowski pobije rekord?

Robert przyzwyczaił nas do tego, że potrafi przekraczać wszelakie granice. Pięć goli w dziewięć minut? Żaden problem. Król strzelców… wszędzie, gdzie się da? Nie ma sprawy. Lewandowski jest kapitanem naszej drużyny od 2014 roku, kiedy to przejął opaskę od Jakuba Błaszczykowskiego. Robert w tej roli rozegrał już 56 meczy. Jeśli dziś znów będzie kapitanem reprezentacji zrówna się z dotychczasowym liderem – Kazimierzem Deyną. Oznacza to, że Robert Lewandowski znów może niebawem pobić rekord. Przypomnę tylko, że rozegrał już 117 spotkań w reprezentacji, strzelił już 64 gole dla naszego kraju. Ewenement – tyle w temacie.

Andora – jaki jest nasz dzisiejszy przeciwnik?

O godzinie 20:45 rozpocznie się spotkanie: Polska – Andora. Co prawda kraj mający zaledwie 77,5 tys. mieszkańców raczej nie powinien być problemem dla naszych „kopaczy”, ale! No właśnie, jest jedno ale. Andora wcale taka słaba nie jest. Wystarczy przypomnieć, że w kwalifikacjach do Euro 2020 pokonała Mołdawię, zremisowała z Albanią, Łotwą i Maltą.

Ostatnie i jedyne zarazem spotkanie obu drużyn, tj. Polska – Andora zakończyło się zwycięstwem naszej reprezentacji. Wynik 4:0 odnotowaliśmy 2 czerwca 2012 roku w stolicy naszego kraju. W czwartek Andora przegrała z Albanią tylko jedną bramką i zapewne tak łatwo nie podda się podczas dzisiejszego spotkania w Warszawie. Jak będzie? Dowiemy się za kilka godzin.

Gdzie oglądać dzisiejszy mecz Polska – Andora?

Spotkanie Polska – Andora można oglądać na żywo na kanałach TVP 1, TVP Sport oraz on-line – za pośrednictwem strony tvpsport.pl. Mecz komentować będą Jacek Laskowski oraz Marcin Żewłakow.