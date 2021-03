Polska vs Anglia. Gdzie oglądać dzisiejsze spotkanie?

Już dziś wieczorem Reprezentacja Polski zagra trzeci i ostatni na tym zgrupowaniu mecz eliminacji do Mistrzostw Świata 2022 w Katarze. Przeciwnikiem będą Anglicy. Polacy jednak nie zagrają w najmocniejszym składzie. Jak poradzą sobie podopieczni Paulo Sousy? Gdzie oglądać mecz Polska vs Anglia? Sprawdźmy!

Ostatni mecz bez Lewego, ale za to z dwoma ważnymi zawodnikami

Ostatni mecz marcowego zgrupowania rozegramy na Wembley. Oczywiście nie będzie to łatwy mecz z kilku powodów. Jednym z nich będzie brak naszego najlepszego zawodnika i kapitana, Roberta Lewandowskiego. Najlepszy piłkarz świata wrócił do Monachium, gdzie będzie rehabilitował uszkodzone kolano. Kontuzji doznał podczas niedzielnego spotkania z Andorą, w którym strzelił dwa gole. Czy mecz Polska vs Anglia pokaże nam co potrafi ta drużyna bez Lewandowskiego?

Na Wembley niestety nie zobaczymy Roberta Lewandowskiego.

Wczoraj dotarła do nas również wiadomość, że dwóch zawodników kadry uzyskało pozytywny wynik na obecność koronawirusa. Byli nim Grzegorz Krychowiak oraz Kamil Piątkowski. O ile występ Kamila Piątkowskiego jest niemożliwy, to istniała szansa, że Krychowiak polecił do Anglii. Zawodnik, który na co dzień gra w Lokomotivie Moskwa, z racji tego, że jest ozdrowieńcem nie zaraża i nie ma żadnych objawów. We wtorek w nocy defensywny pomocnik reprezentacji Polski poleciał do Londynu, a razem z nim Mateusz Klich. Obaj wystąpią w meczu Polska vs Anglia.

Bilans marcowego zgrupowania wynosi 1-1. Polacy po zaciętym meczu zremisowali z Węgrami 3 do 3, a w niedzielę pewnie pokonali Andorę 3:0.

Polska vs Anglia – gdzie oglądać?

Spotkania Polaków z Anglikami od lat wzbudzały u nas inne emocje. Zupełnie jak w przypadku meczów z naszymi zachodnimi sąsiadami. Nic więc dziwnego, że w piłkarskiej Polsce panuje mobilizacja, bo zawsze chcemy wypaść lepiej niż Anglicy.

Dzisiejsze spotkanie Polska vs Anglia będzie można obejrzeć w publicznej telewizji TVP 1. Spotkanie będzie dostępne również na TVP Sport oraz w Internecie, na stronie sport.tvp.pl. Do boju Polsko!