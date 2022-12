Już dziś reprezentacja Polski rozegra prawdopodobnie najważniejszy mecz w XXI wieku. Ważą się losy wyjścia z grupy na Mistrzostwach Świata w Katarze i tak ciężkiego spotkania jeszcze nie graliśmy. Gdzie oglądać mecz Polska vs Argentyna? O której rozpoczęcie spotkania?

Czy nowożytna historia polskiego futbolu napisze się na naszych oczach?

Polska z czterema punktami lideruje grupie C, jednak to nie oznacza, że jest pewna awansu do kolejnej fazy rozgrywek Mistrzostw Świata w Katarze. Tak naprawdę każda drużyna z „polskiej” grupy ma szansę na awans. Reprezentacja Polski będzie miała jednak niezwykle trudne zadanie, ponieważ naszym przeciwnikiem w ostatnim meczu fazy grupowej będzie Argentyna.

Mecz Polska vs Argentyna to spotkanie, jakiego Polacy nie grali jeszcze w XXI wieku. Co prawda, jest pojedynek ze Szwajcarią wygrany w karnych i ten przegrany z Portugalią na Mistrzostwach Europy 2016 we Francji, ale mundial jest jednak o stopień wyżej, a dziś może wydarzyć się historia, której polscy kibice nie byli świadkami od 1986 roku. To właśnie wtedy po raz ostatni wyszliśmy z grupy na MŚ.

Ostatni mecz z Argentyną Polacy wygrali 2:1. Albiceleste zagrali wtedy jednak trzecim składem.

Gdzie oglądać mecz Polska vs Argentyna?

Reprezentacja Argentyny, pomimo przegrania pierwszego spotkania z Arabią Saudyjską, w dalszym ciągu jest jednym z faworytów do wygrania pucharu świata. Ich los również zależy od tego spotkania. Jeśli przegrają z Polakami, pożegnają się z turniejem. Muszą wygrać, jeśli chcą awansować do kolejnej rundy. Polakom też jest potrzebny pozytywny wynik, choć istnieje szansa, że nawet po przegranej, będziemy w stanie wyjść z grupy. Remis daje nam pewność i nie musimy oglądać się na pojedynek Meksyk – Arabia Saudyjska.

Polska vs Argentyna. Gdzie oglądać najważniejszy mecz ostatnich lat? Fot. PZPN

Gdzie więc oglądać mecz Polska vs Argentyna? Spotkanie rozpocznie się o 20:00 czasu polskiego i będzie transmitowane na kanale TVP 1, TVP Sport, stronie internetowej TVP Sport oraz w aplikacji mobilnej i smart TV tego dostawcy.