Polska vs Turcja. Gdzie oglądać ostatni mecz przed EURO2024?

Mistrzostwa Europy 2024 zbliżają się wielkimi krokami i pierwszy mecz zostanie rozegrany już w tym tygodniu, dlatego też kończy się okres przygotowawczy przed rozpoczęciem turnieju. Ostatnim meczem Polaków przed EURO 2024 będzie pojedynek z Turkami. Gdzie za darmo oglądać mecz Polska vs Turcja? O której początek spotkania?

Zwycięski pojedynek z Ukrainą, choć nie obyło się bez strat kadrowych

Pierwsze spotkanie towarzyskie reprezentacji Polski przed zbliżającymi się Mistrzostwami Europy 2024 można zaliczyć do udanych. Podopieczni Michała Probierza odnieśli pewne zwycięstwo nad reprezentacją Ukrainy, strzelając trzy bramki w pierwszej połowie. Na listę strzelców wpisał się Sebastian Walukiewicz, Piotr Zieliński i Taras Romanczuk. Ukraińcy odpowiedzieli trafieniem Dobwyka.

Kto wygra turniej Mistrzostw Europy 2024? Fot. UEFA/EA Sports FC 24

Niestety, nie obyło się bez złych wiadomości. Już w pierwszych minutach spotkania na Stadionie Narodowym z urazem łąkotki szedł Arkadiusz Milik. Już wtedy mówiło się, że napastnik Juventusu ma z głowy turniej i ten scenariusz został oficjalnie potwierdzony. Urazu nabawił się także Taras Romanczuk, Nicola Zalewski oraz Jakub Kiwior.

Ostatecznie do składu na ME 2024 nie załapali się Arkadiusz Milik, który musi przejść operację kolana, Paweł Bochniewicz oraz Jakub Kałuziński.

Ostatni sprawdzian przed EURO 2024. Gdzie oglądać mecz Polska vs Turcja?

Reprezentacja Polski sprawnie poradziła sobie z Ukrainą, która również jedzie na Mistrzostwa Europy 2024. Przed drużyną Michała Probierza jeszcze jeden sprawdzian, który pozwoli określić formę kadry narodowej. Dzisiejszego wieczora na PGE Stadionie Narodowym dojdzie do spotkania z reprezentacją Turcji – jest to pierwszy pojedynek obu reprezentacji od 30 lat! Poprzedni mecz miał miejsce w 1993 roku i odbył się w ramach eliminacji do mistrzostw świata 1994. Polska w Stambule uległa gospodarzom 2 do 1.

Do rozpoczęcia EURO 2024 zostało 4 dni! Fot. UEFA Do rozpoczęcia EURO 2024 zostało 4 dni! Fot. UEFA

Gdzie oglądać dzisiejszy pojedynek całkowicie za darmo? Mecz Polska vs Turcja rozpocznie się o godzinie 20:45, a jego transmisja odbędzie się na kanale TVP 1 oraz na stronie internetowej sport.tvp.pl.

