Polski bramkarz trafi do Bayernu Monachium?

Bayern Monachium rozgląda się za bramkarzem. Nie chodzi o pozycję pierwszego goalkeepera, która należy do Manuela Neuera. Bawarski klub rozgląda się za zmiennikiem, a jednym z faworytów według sport1.de wydaje się być Rafał Gikiewicz.

Bramki Bayernu Monachium od lat strzeże Manuel Neuer. Jeden z najlepszych bramkarzy na świecie jest niepodważalnym numerem jeden bawarskiego klubu. Nic nie wskazuje na to, że to się zmieni. Gorzej jednak wygląda pozycja bramkarza numer dwa. Dotychczasowy goalkeeper Alexander Neubel nie jest zadowolony ze swojej pozycji w hierarchii Hansa Flicka i poprosił władze Bayernu o wypożyczenie.

Młody niemiecki bramkarz miałby trafić do grającego w francuskiej lidze Ligue 1, AS Monaco. To właśnie w monakijskim klubie Neubel miałby szanse na regularne występy i rozwijanie swoich umiejętności. Jeśli wypożyczenie doszłoby do skutku, Alexander Neubel musiałby walczyć o miejsce w składzie z Radosławem Majeckim, który do Monako przeniósł się z Legii Warszawa.

Alexander Neubel (jeszcze w barwach Schalke 04) zdecydował się na wypożyczenie z Bayernu.

Rafał Gikiewicz kolejnym Polakiem w Bayernie Monachium?

W klubie z Bawarii gra już jeden Polak i spisuje się niesamowicie. Robert Lewandowski tak bardzo zdeklasował przeciwników, że w tym momencie goni już jedynie legendy. Rafał Gikiewicz również świenie radzi sobie w Bundeslidze. Co prawda jego klub, FC Augsburg znajduje się na 13. miejscu w tabeli, ale Gikiewicz jest jego jednym z najjaśniejszych punktów. Jeszcze kilka sezonów temu został wybrany najlepszym bramkarzem drugiej Bundesligi z Unionem Berlin. Po wywalczeniu awansu do najwyższej klasy rozgrywkowej w Niemczech był jednym z najlepszych bramkarzy w lidze. Transfer do Augsburga tego nie zmienił.

Nic więc dziwnego, że polski bramkarz zwrócił na siebie największego z gigantów niemieckiej piłki. Niemiecki portal sport1.de pisze, że Rafał Gikiewicz jest jednym z najlepszych kandydatów transferu do bawarskiego klubu. W rankingu obronionych strzałów zajmuje drugie miejsce z liczbą 89 interwencji. Niemiecki serwis określa go jako idealnego kandydata. Łączy w sobie profesjonalizm, spokój, a do tego wszystkiego jego wartość rynkowa jest bardzo atrakcyjna dla Bayernu. Polak wart jest obecnie 1,5 miliona euro, a jego kontrakt z Augsburgiem wygasa w 2022 roku.

Czy Rafał Gikiewicz i Robert Lewandowski wkrótce będą kolegami z drużyny?

Pozostaje jednak kwestia ambicji. Czy Rafał Gikiewicz zrezygnuje z regularnej gry na rzecz siedzenia na ławce? Czy pogodziłby się ze zmianą statusu jednego z najlepszych bramkarzy Bundesligi na plan awaryjny dla Manuela Neuera?