Bartosz Bereszyński, polski obrońca, który od 2017 roku reprezentował barwy Sampdorii, zmienia klub! 30-latek dołączy do Piotra Zielińskiego i Huberta Idasiaka w Napoli!

Polski obrońca trafi do lidera Serie A

Jednym z najlepszych polskich zawodników na tegorocznych mistrzostwach świata w Katarze, był Bereszyński, który grając na nieswojej pozycji, pokazał się światu z bardzo dobrej strony. Fantastyczna gra na mundialu sprawiła, że znalazł się na celowniku wielu klubów.

Polski obrońca zmienia klub. Wielki transfer! Fot. Łączy Nas Piłka @Twitter

Od 2017 roku nominalnie prawy obrońca występuje w Sampdorii, a w ostatnim czasie jest jej kapitanem. Dobry występ na mundialu sprawił, że wkrótce zmieni on klub i trafi do lidera Serie A, Napoli. Jak podaje włoski dziennikarz, Fabrizio Romano, szczegóły wymiany są już dogadane.

Kolejny Polak w Napoli

Polski obrońca od lat gra we włoskiej lidze, jednak nigdy nie bił się o najwyższe cele. Wkrótce się to zmieni, ponieważ jak podaje Fabrizio Romano, popularny “Bereś”, wkrótce trafi do Neapolu, w którym gra już Piotr Zieliński oraz Huber Idasiak!

Bereszyński trafi do Napoli w ramach wypożyczenia z opcją wykupienia. W drugą stronę powędruje Alessandro Zanoli. Obrońca wie, że trafia do lidera serie A, jako zamiennik dla Giovanniego di Lorenzo.

Fabrizio Romano informuje, że Bereszyński doszedł do porozumienia z klubem z Neapolu w kwestii indywidualnej. Kluby dopracowują szczegóły, więc transfer Polaka to kwestia dni.

Źródło: Twitter/ Zdjęcie: Łączy Nas Piłka