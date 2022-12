Peszko wbija szpilkę Michniewiczowi. “Ku***, jak wy gracie?!”

Sławomir Peszko przez wiele lat reprezentował Polskę i był na kilku międzynarodowych imprezach. Piłkarz Wieczystej Kraków wbija szpilkę w Czesława Michniewicza i ujawnia kulisy pobytu kadry w Katarze.

Michniewicz zwolniony. Kolejna afera wyszła na jaw

Czesław Michniewicz wraz z 1 stycznia przestanie pełnić funkcję selekcjonera reprezentacji Polski. Pomimo awansu z grupy polski PZPN nie zdecydował się na przedłużenie kontraktu z trenerem. Nie ze względów sportowych, choć te pozostawiały wiele do życzenia, a raczej z afer, jakie zaczęły wychodzić na jaw po powrocie Polaków z Kataru.

O aferze premiowej wiedzą już wszyscy, nawet ci, którzy nie interesują się piłką nożną. Z czasem zaczęły wychodzić nowe wątki, które nakreśliły sprawę jasno – w kadrze doszło do buntu piłkarzy, a wielu z nich zagroziło, że jeśli Michniewicz zostanie trenerem, oni nie zagrają w drużynie narodowej.

Meksykanin w szoku. Peszko ujawnia kulisy z Kataru

Sławomir Peszko przez wiele lat reprezentował Polskę, a wielu jego przyjaciół w dalszym ciągu gra w drużynie narodowej. Teraz zawodnik Wieczystej Kraków postanowił ujawnić kolejne wątki pobytu Polaków w Katarze. 37-letni zawodnik ma bardzo dobrą relację z Kamilem Grosickim i ujawnił, że Michniewicz miał pretensję do zawodnika Pogoni Szczecin, że ten spotkał się z “Peszkinem” w hotelu przed meczem z Meksykiem.

Na antenie Kanału Sportowego Sławomir Peszko nie gryzł się w język, kiedy mówił o stylu, w jakim grała reprezentacja Polski.

Nie osiągnęliśmy sukcesu. Cofnęliśmy naszą drużynę. Mieliśmy najlepszy skład od lat – najlepszego napastnika na świecie, Zielińskiego w mega formie, bramkarza w topowej formie, Milika w topowym klubie. Z trybun oglądałem mecze na mundialu, to było mi wstyd momentami, że nie potrafiliśmy wykonać trzech podań. Sławomir peszko na łamach kanału “Kanał Sportowy”

Były reprezentant Polski zdradził również, co Hirving Lozano, klubowy kolega Piotra Zielińskiego powiedział do reprezentanta Polski po meczu z Meksykiem. Napastnik Napoli powiedział do pomocnika “ja pie*****, jak wy gracie?!”. To wiele mówi o tym, jaki styl prezentowała reprezentacja Polski.

