Polskie ceny Samsung Galaxy S23 wyciekły do sieci!

Polskie ceny Samsung Galaxy S23 przyprawią o ból głowy nie jedną osobę, która planowała zakupić najnowszego flagowca południowokoreańskiego producenta. W sieci znalazły się przecieki dotyczące kosztów zakupu nowego smartfona.

Premiera flagowców za dwa dni

Tegoroczny flagowy model południowokoreańskiego producenta ma oficjalnie zadebiutować 1 lutego, jednak już teraz w sieci znalazły się polskie ceny Samsung Galaxy S23. Co prawda nie zostały one potwierdzone jeszcze w żaden sposób przez producenta, jednak wiele wskazuje na to, że będziemy mieć do czynienia z dość dużą kwotą.

Najnowsza seria Samsung Galaxy S23 nie kryje już żadnych tajemnic, ponieważ wcześniej do sieci wyciekła specyfikacja każdego z trzech modeli – S23, S23+ i najmocniejszego wariantu S23 Ultra. Teraz jednak wiemy, ile trzeba będzie zapłacić za każdy model z najnowszej rodziny flagowców.

Polskie ceny Samsung Galaxy S23 – ile zapłacimy?

Za przeciek dotyczący polskich cen najnowszej serii flagowców Samsunga odpowiada Orange Polska. Na stronie tego operatora pojawiły się wszystkie trzy modele telefonów “ukryte” pod nazwą kodową. Po grafikach widać, że jest to seria S23, za którą trzeba będzie sporo zapłacić. Oczywiście trzeba jednak patrzeć na to z przymrużeniem oka, jednak kwoty te mogą być bardzo zbliżone do tych prawdziwych.

Polskie ceny Samsung Galaxy S23, według Orange, prezentują się następująco:

Samsung Galaxy S23 (8/256 GB) – 6069 złotych

Samsung Galaxy S23+ (8/256 GB) – 7549 złotych

Samsung Galaxy S23+ (8/512 GB) – 8159 złotych

Samsung Galaxy S23 Ultra (8/256 GB) – 8159 złotych

Samsung Galaxy S23 Ultra (12/512 GB) – 8679 złotych

Jak widać, już za podstawową wersję smartfona trzeba będzie zapłacić ponad 6 tysięcy złotych, co jest ogromną sumą.

