Ponad 50 goli różnicy! Rekord Polski w klasie okręgowej!

Mecze piłki nożnej nie często kończą się dwucyfrowym wynikiem. Zdarzają się spotkania, gdzie nawet na najwyższym poziomie rozgrywkowym możemy zobaczyć wyniki, którym nie chce się wierzyć. W tym przypadku wynik końcowy jest po prostu niewiarygodny. Spotkanie dwóch polskich drużyn z klasy okręgowej zakończyło się wynikiem 53:0! Tym samym padł rekord Polski!

Wybrzeże Rewalskie Rewal gromi rywala

Kibice, którzy zebrali się by oglądnąć pojedynek Wybrzeża Rewalskiego Rewal i Pomorzanina Nowogard, nie spodziewali się, że będą świadkami historycznego meczu. Co prawda, drużyna z Nowogardu do tego meczu przystępowała w mocno osłabionym składzie i na boisko mógł wystawić jedynie ośmiu zawodników. Drużyna nie chciała przegrać kolejnego meczu walkowerem i zdecydowała się wyjść na murawę.

Perspektywa karnego zesłania Pomorzanina Nowogard do szóstej ligi za kolejną porażkę walkowerem nie była dla zarządu klubu rzeczą do przyjęcia, dlatego też przystąpili do meczu z Wybrzeżem Rewalskim Rewal. Nic jednak nie wskazywało, że zostaną oni tak upokorzeni przez drużynę z Rewala. Fakt, że mecz zakończył się największym zwycięstwem w historii polskiego futbolu, już o czymś świadczy!

Drużyna z Rewala ustanowiła nowy rekord Polski!

Do przerwy Wybrzeże Rewalskie Rewal prowadziło z Pomorzaninem Nowogard różnicą 26 bramek! W drugich 45. minutach drużyna z Rewala nie zwolniła i wpakowała do bramki przeciwnika 27 goli. Spotkanie zakończyło się wynikiem 53:0 i jest to rekord Polski w seniorskiej piłce nożnej.

Wybrzeże Rewalskie Rewal zajmuje pierwsze miejsce w swojej klasie okręgowej z bilansem bramkowym 98:17 i 34-punktowym dorobkiem. Drużna z Nowogardu zajmuje 11. lokatę (na 16). Bilans bramkowy, po tym meczu, nie wygląda zbyt dobrze – 18:83. Dotychczasowym rekordem Polski było zwycięstwo TPS Winogrady z Big Show FC w Pucharze Polski. Spotkanie tamto zakończyło się wynikiem 48:0 dla TPS-u.