Poradnik iParts.pl. Gdzie i jak kupować części zamienne przez internet

Każdy kierowca chciałby kupować jak najlepsze części zamienne po jak najniższej cenie. To zrozumiałe. Sami w naszym sklepie robimy wszystko, aby Wam to umożliwić. Jednak tę właśnie chęć znalezienia „okazji życia”, niektórzy starają się wykorzystać do celów z pogranicza zwykłego oszustwa. Nieuczciwych dostawców w internecie nie brakuje, a każdy z nich gotów jest Wam obiecać absolutnie wszystko. Jak ich rozpoznawać? Jak unikać? Gdzie faktycznie możecie kupować części samochodowe bez obaw żadnych?

Dlaczego właśnie przez internet? Czy nie lepiej będzie zwyczajnie pójść do stacjonarnego sklepu motoryzacyjnego?

Oczywiście, jeśli tylko macie ochotę w tym celu urywać się specjalnie z pracy, wychodzić z domu, ubierać buty, przebijać się przez miejskie korki tylko po to, aby osobiście się przekonać, że Wasz ulubiony dotąd sklep motoryzacyjny był dzisiaj „wyjątkowo” czynny do 15:00 (zamiast do zwyczajowej 16:00). Nic nie stoi na przeszkodzie. Możecie śmiało nadal kupować wyłącznie w sklepach stacjonarnych, biegać po mieście w poszukiwaniu potrzebnych Wam części zamiennych i liczyć na to, że sprzedawca nie tylko będzie wiedział, o co Wam chodzi, ale też że będzie tę konkretną część akurat posiadał. Ale możecie też pójść za przykładem setek tysięcy, a w zasadzie już milionów polskich kierowców, i przejść na zakupy online. Co zyskacie dzięki temu?

Pieniądze – bo żaden sklep stacjonarny nie jest w stanie oferować Wam równie niskich cen, jak robią to sklepy internetowe. Dlaczego? Na to składa się kilka czynników, spośród których najważniejsze są ogólne koszty prowadzenia działalności. Mając mniejsze koszty, sklepy internetowe mogą Wam sprzedawać po niższych cenach . To proste.

Ale dobrze. Wiecie już, że naprawdę warto przejść na zakupy części zamiennych w internecie, gdzie jednak powinniście je realizować? Jak rozpoznawać dostawców, którzy są godni zaufania i naprawdę znają się na samochodach?

Gdzie w internecie szukać samochodowych części zamiennych? Jak rozpoznać dostawców, którym naprawdę można zaufać?

Macie całe mnóstwo możliwości, jeśli chodzi o zakupy części samochodowych przez internet. Możecie więc wybrać:

Mniejsze lub większe sklepy motoryzacyjne z częściami zamiennymi – najpewniejszym wyborem zawsze będą te większe. Dlaczego? Ponieważ to im najbardziej zależy na renomie, a więc i na Waszym zadowoleniu . Sklepów takich jest, rzecz jasna, co najmniej kilkanaście, jednak byłoby nam bardzo miło, gdybyście zechcieli rozpocząć poszukiwania i sprawdzanie ofert od naszego sklepu iParts.pl .

– tych też mamy kilka, jednak tego wyboru nie możemy Wam z czystym sumieniem polecić. Dlaczego? Ponieważ na portalach tych obecni są zarówno rzetelni i profesjonalni dostawcy, jak i ci drudzy. I nie zawsze łatwo jest ich od siebie odróżnić. . Ogromne sklepy wielobranżowe – są w internecie dostawcy, którzy mają w swojej ofercie absolutnie wszystko, pod warunkiem, że zostało to wyprodukowana za Wielkim Murem Chińskim. Opcja ta jest, oczywiście, do rozważenia, ale raczej nie w przypadku każdego rodzaju części. To rozwiązanie może się sprawdzić, jeśli szukacie np. lusterka samochodowego i nie będzie dla Was wielkim problemem, jeśli w paczce, zamiast lusterka, znajdziecie budzik lub łopatkę do piasku.

Czy to wszystko? Daleko nie wszystko! Oprócz wymienionych dostawców, w internecie natraficie na setki małych sklepów, z których część to naprawdę solidne marki i możecie śmiało im zaufać. Problem w tym, że nie brak wśród nich również takich, którzy niekoniecznie na pierwszym miejscu stawiają dobro klienta. A już najgorszym rozwiązaniem jest kupowanie od dostawców, którzy nie są w stanie wykazać się jakąkolwiek wiarygodnością. Takie sezonowe sklepy każdego roku potrafią nabić w przysłowiową butelkę kolejne grupy kierowców poszukujących super okazji.

Pamiętajcie, że najlepszą okazją jest zakup takich części, które posłużą Wam przez wiele dziesiątków lub nawet setki tysięcy kilometrów. A tych nie sposób znaleźć w cenach wynoszących zaledwie mały procent ich oryginalnej wartości.