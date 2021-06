Porsche 911 GT3 Touring 2022 – popatrzcie na to cudo!

Porsche 911 GT3 zna chyba każdy. Model ten jest jednym z najszybszych samochodów w gamie producenta. Teraz sportowe GT3 doczekało się bardziej cywilizowanej odmiany. W końcu zaprezentowano Porsche 911 GT3 Touring 2022!

Porsche 911 GT3 Touring 2022 to zupełnie inna odsłona sportowego modelu

Projektując Porsche 911 GT3, producent chciał stworzyć auto, które będzie drogowym autem wyścigowym. Zadanie to się udało, jednak pełnię umiejętności auta można wykorzystać jedynie na torze. W przypadku Porsche 911 GT3 Touring 2022 jest jednak inaczej. Auto w dalszym ciągu jest jednym z najszybszych modeli producenta, jednak jest bardziej przystosowane do poruszania się po publicznych drogach.

Widać to przede wszystkim w wyglądzie auta. GT3 to ospojlerowany potwór, który rwie się do szybkiej jazdy. 911 GT3 Touring 2022 to auto bardziej cywilne, pozbawione spojlerów czy otworów wentylacyjnych. Wielki spojler został zastąpiony wysuwanym elementem, który otwiera się przy określonej prędkości. Z przodu wykorzystano inny rodzaj maskownicy, modyfikacjom podano również obramowania okien.

Pod maską znajdziemy ten sam silnik co w sportowym odpowiedniku

Porsche 911 GT3 Touring zostało wyposażone w ten sami silnik co standardowy model. Pod maską znajdziemy więc wolnossący, sześciocylindrowy silniki o pojemność 4-litrów. Jednostka ta generuje moc 510 koni mechanicznych i moment obrotowy na poziomie 469 Nm momentu obrotowego. Silnik może być połączony z sześciobiegowym manualem lub zupełnie nową skrzynią PDK. Skrzynia ta sprawia, że auto do pierwszej setki rozpędza się w nieco ponad 3 sekundy, a maksymalna prędkość to 317 km/h!

Samochód „postawiono” na 20 i 21-calowych felgach, które znajdziemy w standardowym modelu. W środku oczywiście skóra jednak jej wybór jest znacznie większy niż w przypadku sportowej odmiany GT3. Skóra obejmuje także górną część deski rozdzielczej i dostępna jest w różnych kolorach.

Porsche 911 GT3 Touring 2022 wyceniono na około 161 000 USD, czyli około 600 tysięcy złotych. Auto kosztuje więc tyle samo co iście sportowy model GT3.