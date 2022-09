Powrót polio. Choroba znowu paraliżuje setki dzieci

W czasach COVID-19 wzmogła się aktywność grup antyszczepionkowych. I choć ich początkowa działalność opierała się jedynie na szczepionkach dot. koronawirusa, z czasem rozprzestrzeniła się ona również na inne choroby, na które trzeba było się szczepić. Spowodowało to powrót wielu chorób, które dzięki szczepieniom były w Europie w zasadzie wyeliminowane. Jednak szeroko dostępne połączenia z całym światem sprawiły, że brak szczepień oraz kontakt z osobami niezaszczepionymi przywróciły do naszego życia nawet bardzo groźne choroby.

Powrót polio. Choroba znowu paraliżuje tysiące dzieci// @Samson Katt

Polio ponownie wykryto w Europie i USA

Polio jest bardzo groźną chorobą, która permanentnie paraliżuje czy nawet zabija dzieci poniżej 5 roku życia. Permanentny paraliż obejmuje około 1 na 200 zarażonych polio dzieci. Choć w Europie i Stanach Zjednoczonych polio stało się z czasem rzadko występującą chorobą, ostatnie doniesienia informują o odkryciu polio w ściekach w Nowym Jorku, Londynie czy Jerozolimie.

Trzeba jednak zaznaczyć, że zlokalizowane tam polio nie jest „dziką” odmianą, a 2 przypadki paraliżu dzieci miały pochodzenie od szczepionki. Dzieje się tak, gdy w ramach kształtowania się odporności zbiorowej, część ludności nie jest zaszczepiona. Nie dość, że to oni stanowią największy procent potencjalnych ofiar, to dodatkowo stwarzają coś na kształt macierzy, w której wirus może dodatkowo mutować. Efektem takiej mutacji może być wyewoluowanie dodatkowej odporności na działanie szczepionek.

Polio, pochodzące od szczepionki nie jest jednak czymś nowym. W 2020 roku wykryto tego wirusa u ponad 2 tysięcy osób. Najczęstsze przypadki polio tego pochodzenia występowały w krajach bardzo biednych, jak Pakistan, Afganistan, Kongo czy Kamerun. Jednak ostatnimi czasy, coraz częściej występuje ono w bogatych krajach Zachodu.

Kraje najbiedniejsze jak państwa Afryki czy Azji są najbardziej narażone na destrukcyjne efekty chorób

Jakie są skutki choroby?

Najstraszliwszą konsekwencją polio jest oczywiście śmierć. Należy pamiętać, że atakuje ono głównie dzieci do 5 roku życia, które nie mają w pełni wykształconej odporności. Objawem choroby, o którym mówi się jednak najwięcej jest bezpośredni paraliż mięśni.

Paraliż mięśni doprowadzić może do całkowitego unieruchomienia dziecka, lecz wbrew pozorom to nie to jest najgorsze w związku z paraliżem. Unieruchomienie mięśni klatki piersiowej uniemożliwić może samodzielne oddychanie. Wirus powoduje, że możemy się najzwyczajniej w świecie udusić, nie będącym zdolnymi do wzięcia oddechu, którym towarzyszą ruchy mięśni klatki piersiowej.

Z pomocą przyszło żelazne płuco.

Żelazne płuco, które umożliwiało dzieciom oddychanie pomimo paraliżu.

Ogromna maszyna, wyglądająca jak żelazna trumna na nogach stała się wybawieniem tysięcy dzieci. Maszyna umożliwiała sparaliżowanym dzieciom oddychanie, zapobiegając bezpośrednio śmierci.

Jak twierdzą wirusolodzy, remedium na powrót polio jest szczepienie z wirusem osłabionym. Obecnie, szczepi się z wirusem inaktywnym, zabitym, co powodować może mniejszą skuteczność niż wersją z jeszcze żywym organizmem.

Przeznaczone zostaną znaczne środki, prawie 5 miliardów dolarów, na szczepionki dla krajów rozwijających się. Ma to sprawić, że wykluczy się całkowicie możliwość zarażenia się wirusem przez osobę niezaszczepioną, co pozwoli wyeliminować jeden z wariantów, którymi można się zarazić. Pozostawi to jedynie dziką odmianę, która z czasem występuje coraz rzadziej.