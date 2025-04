Chiński producent elektryków nowej generacji, XPENG, zaliczył głośny debiut na polskim rynku. W warszawskim klubie MOXO (na terenie Fabryki Norblina) zebrała się śmietanka branży: ludzie z motoryzacji, biznesu i mediów. A na scenie? Trzy elektryki z wysokiej półki i… coś, co lata. Tak to nie żart.

Premiera marki XPENG w Polsce.

XPENG pokazał swój arsenał: flagowego SUV-a G9, dynamiczne coupe, SUV-a G6 i eleganckiego sedana P7. Każdy z nich to nie tylko dużo mocy i zasięgu, ale też 5 gwiazdek w testach Euro NCAP. A wisienką na torcie był futurystyczny XPENG X2 – latający samochód, który wygląda jak z filmu sci-fi i zapowiada, że przyszłość mobilności może oderwać się od ziemi… dosłownie.

Ale zanim ktoś westchnie „kolejna chińska marka” – warto wiedzieć, że XPENG to nie przypadkowy projekt z garażu. To konkretna firma z własnymi rozwiązaniami – AI, autonomiczna jazda i ekspresowe ładowanie.

Nowości marki XPENG dotarły do Polski

No dobrze , ale co konkretnie wjechało na polski asfalt?

G9 – SUV o mocy 551 KM, przyspieszenie 0–100 km/h w 3,9 s, zasięg do 570 km, nagłośnienie Dynaudio, dach panoramiczny. Cena od 252 900 zł

G6 – nowoczesny SUV o mocy 476 KM, zasięg do 570 km, ładowanie 10–80% w mniej niż 20 min. Cena od 203 900 zł.

P7 – sedan o zasięgu do 576 km, dwie wersje napędu (RWD i AWD), wnętrze z systemem Xmart OS i dwoma ekranami. Cena od 216 900 zł.

I jeszcze jedno, najbardziej wyczekiwana perełka, żeby nie było za mało wrażeń. Na scenie pojawił się XPENG X2. Latający samochód. Taki prawdziwy, z pionowym startem. Ma być dostępny dla klientów już w 2026 roku. Ilość zamówień? Już teraz ponad trzy tysiące.

Premiera marki XPENG w Polsce.

Wsparcie Inchape dla XPENG

Oczywiście marka nie wchodzi sama. Wspiera ją Inchcape, globalny gigant w dystrybucji aut. W Polsce będą odpowiadać za import, sprzedaż i obsługę posprzedażową. Pierwszy salon już działa w Warszawie. Wszystkie auta objęte są 7-letnią gwarancją i programem dopłat NaszEauto.

Premiera marki XPENG w Polsce.

Co dalej? Póki co marka chce zadomowić się na polskich drogach. Czy się przyjmie? Czas pokaże, ale wygląda na to, że elektromobilność wjeżdża na kolejny poziom. Zostaje tylko pytanie: czy Polska jest gotowa na taki poziom elektrycznej rewolucji? Jak wypadną w praktyce te ciekawie zapowiadające się samochody? Cóż, zobaczymy. Jedno jest pewne. Elektromobilość w Polsce zaczyna być tematem dość… trudnym. Nawet nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Dlatego wielu producentów, takich jak JAECOO, wprowadza do swojej oferty hybrydy, co wydaje się być bardziej sensownym posunięciem.