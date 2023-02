Hogwart to magiczne miejsce, które przez lata każdy fan serii opowieści Harry Potter chciał odwiedzić. Już 10 lutego będzie to możliwe, ponieważ do magicznego uniwersum dołączy gra. Oto premierowy zwiastun Hogwarts Legacy, jednej z najbardziej wyczekiwanych gier ostatnich lat!

Szkoła Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie otwiera się na nowych uczniów

Każdy, kto oglądał lub czytał opowieści o nastoletnim czarodzieju, chciał chociaż raz przenieść się do Hogwartu i przeczesać jego wszystkie zakamarki. Wkrótce będzie to możliwe, ponieważ już 10 lutego swoją premierę będzie miała długo wyczekiwana gra, Dziedzictwo Hogwartu! Dziś Werner Bros. Games oraz Avalanche Software udostępniły premierowy zwiastun gry.

Premierowy zwiastun Hogwarts Legacy! Napisz swoją magiczną historię!

Dziedzictwo Hogwartu to gra RPG, która spełni marzenie milionów fanów na całym świecie, którzy od małego chcieli stać się uczniami Szkoły Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie. Tak samo, jak w przypadku przygód Harry’ego Pottera, z pewnością nie będziemy nudzić się na zajęciach, ponieważ czeka nas walka o przyszłość magicznego świata.

Premierowy zwiastun Hogwarts Legacy już w sieci

Premierowy zwiastun Hogwarts Legacy pokazuje wspaniały, magiczny świat, który będzie nam dane zwiedzać podczas długiej rozgrywki. Wcielimy się w ucznia piątego roku, który ma rzadką zdolność korzystania z bardzo potężnej starożytnej magii. Przy pomocy czarodziejskiego przewodnika terenowego, wyjątkowych instrukcji od profesorów, a także innych postaci, fani odkryją wciągającą fabułę, pełną ekscytujących wyzwań i wielkich tajemnic. Wszystko po to, aby obronić Hogwart i magiczny świat przed wrogami.

Oto premierowy zwiastun Hogwarts Legacy:

Dziedzictwo Hogwartu zadebiutuje 10 lutego i będzie dostępne na konsole PlayStation 5, Xbox Series S/X oraz komputery PC. Posiadacze starej generacji konsol na premierę gry będą musieli poczekać do 4 kwietnia, natomiast Hogwarts Legacy na Nintendo Switch będzie miało swoją premierę 25 lipca 2023 roku. Polskim wydawcą gry jest CENEGA Polska.

Premiera gry na obecną generację konsol oraz komputery PC odbędzie się 10 lutego!

Źródło: Info. prasowe/hogwartslegacy.com