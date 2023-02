Robert Lewandowski szuka ekipy do remontu stadionu. Chętny?

Robert Lewandowski rozpoczął kolejny projekt i szuka chętnych do remontu stadionów w swoim najnowszym tytule Sports: Renovations. Jesteś chętny na zagranie?

Nowa gra studia, które założył Robert Lewandowski

Pod koniec 2021 roku miała miejsce zapowiedź gry Football Coach the Game w wykonaniu studia RL9sport Games, które należy do Roberta Lewandowskiego. Gra pokroju menedżera piłkarskiego i symulacji obowiązków trenera. Premiera miała się odbyć co prawda już dawno, ale finalnie nie nastąpiła. Aktualnie nawet nie wiadomo jaki jest status prac nad grą, czy w ogóle jakiegokolwiek trwają i czy w ogóle premiera gry będzie miała miejsce. Nastąpiła po prostu jedna wielka cisza, która została przerwana zapowiedzią nowego projektu.

Remont stadionu z Robercikiem, czyli Stadion: Renovations

Co ciekawe najnowszy tytuł kompletnie nie jest związany z poprzednim studiem, a sam Robert rozpoczął współpracę z wydawcą Movie Games i założył nowe studio deweloperskie Goat Games. Ich pierwszym projektem jest właśnie omawiany dzisiaj tytuł, w którym to naszym zadaniem będzie renowacja siłowni, boisk, stadionów czy kortów tenisowych. Całość ma mieć swoją fabułę, a samym celem gry jest zbieranie funduszy z remontów na uratowanie boiska do koszykówki.

Chwila chwila. Gdzieś to już było.

No tak. Na rynku mamy już wiele zbliżonych produkcji, które być może nie oferują renowacji konkretnie obiektów sportowych, ale same renowacje już tak. Najpopularniejszym z nich jest chociażby House Flipper, czy Train Station Renovation. O ile tematyka gry jest jakby nie było związana ze sportem to jej sukces jest poniekąd wątpliwy jeśli nie zaoferuje niczego wyjątkowego, bo nie ukrywajmy, ale takie produkcje mają dosyć wąskie grono odbiorców. Tylko chwila, zaplanowano coś wyjątkowego.

No tak, twórcy informują, że poza główną kampanią będziemy w stanie stworzyć samemu wymarzone miejsce przez wykorzystanie nieograniczonych zasobów. Cokolwiek to znaczy. Niemniej chodzi o możliwość budowy samemu miejsc przeznaczonych dla zawodników, trenerów czy personelu.

Premiera, wymagania sprzętowe i cena

Dokładna data wydania nie została określona. Otrzymaliśmy jedynie informację, że będzie to 2023 rok. Ceny również nie poznaliśmy, ale za to gra wylądowała już na platformie Steam, gdzie możemy ją dodać chociażby do listy życzeń lub zaobserwować by być na bieżąco ze zmianami w tytule. Z platformy Steam dowiadujemy się o minimalnych wymaganiach sprzętowych, które wyglądają następująco:

System Operaycjny: Windows 7 64 bit lub nowszy

Procesor: Intel Core i5 2500 3.30 GHz

Karta graficzna: NVIDIA GeForce 780 GTX lub AMD Radeon R7 260X lub lepsza

Źródło: YouTube