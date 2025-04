Jeśli myślisz, że prezentacja sprzętów domowych to nudne demo z wodą z plastiku i listą parametrów, to najwyraźniej nie byłeś dziś, 24 kwietnia na evencie MOVA, który odbył się w warszawskiej restauracji Concept 13. No bo jak inaczej opisać premiery MOVA, czyli wydarzenie, na którym technologie do sprzątania, suszenia włosów czy karmienia kota zostały pokazane z takim rozmachem, że chwilami trudno było uwierzyć, że jesteśmy na premierze sprzętu, a nie na nowoczesnym pokazie mody z twistem z przyszłości.

Premiery MOVA w Polsce.

MOVA – nowy gracz na technologicznym boisku

MOVA – marka, która dopiero od sierpnia 2024 działa na polskim rynku zorganizowała swoją pierwszą dużą prezentację. I zrobiła to na bogato. Ponad 15 produktów, każda kategoria sprzętu odkurzona (hehe), goście z branży, influencerzy, media, fajne miejsce i jeszcze ciekawsza atmosfera. Ale spokojnie, nie było zadęcia – było konkretnie, nowocześnie i… po prostu miło.

Sama nazwa MOVA to już teaser: „move” (czyli ruch, rozwój, energia) + „mōna” (księżyc ze staroangielskiego – klimat, stabilność, domowe ciepło). I dokładnie takie były prezentowane produkty – łączące high-tech z przytulnym vibe’em i solidnym designem. Nic dziwnego, że sporo osób w strefie testów traktowało sprzęty nie jak nowinki technologiczne, a jak coś, co już dziś mogliby i chcieliby mieć w domu.

Premiery MOVA w Warszawie. Kiedy robot odkurza jak ninja

Najwięcej szumu zrobiły oczywiście flagowe roboty sprzątające, a dokładnie model V50 Ultra i jego „większy brat” – V50 Ultra Complete. To nie są zwykłe „jeżdżące po pokoju kostki”. To sprzęt z systemem mopowania na gorąco (dosłownie, 50°C!), wysuwanymi kołami, który przeskoczy przez każdy dywan Do tego dochodzi systemem LiDAR, który pozwala mu czyścić nawet pod niskimi meblami. Ale największy hit? System zapobiegający plątaniu się włosów. Serio. Kto ma kota, psa albo własne długie włosy, ten wie, jak bardzo to zmienia życie.

Róg pokoju? Dajcie tu MOVAV P50!

Seria P50 to kolejny poziom zaawansowania – dokładne czyszczenie rogów (tak, tych, których nikt nie ogarnia!), system wykrywania brudu i opcja zdejmowania mopów, żeby nie „przemoczyć” dywanu. MOVA naprawdę przemyślała, co ludzi irytuje w robotach i po prostu to… naprawiła.

A jeśli wolisz coś bardziej klasycznego – MOVA ma też odkurzacze ręczne, które łączą funkcję mopowania i kompaktowy design, z opcją złożenia „na płasko”, by dotrzeć nawet pod łóżko. Plus: gorąca woda do usuwania plam. Kto powiedział, że czyszczenie nie może być jak spa dla podłogi?

Technologia, która dba o Ciebie (i Twoje zwierzęta!)

Premiery MOVA pokazują, że marka nie zatrzymała się na sprzątaniu. Zaskakująco dużo uwagi poświęcono też urządzeniom do pielęgnacji osobistej. Pokazano szczoteczki soniczne, które wyglądają jakby projektował je zespół odpowiedzialny za Teslę, suszarki do włosów z nazwami typu „Shine” czy „Flip” (niby dla włosów, ale spokojnie mogłyby trafić na okładkę magazynu o designie).

No i oczywiście tech dla zwierzaków. Inteligentny podajnik karmy? Jest. Poidełko, które wygląda jak mini fontanna z muzeum sztuki nowoczesnej? Proszę bardzo. Nawet plecak z wentylacją i światłem LED, żeby Twój kot mógł podróżować w stylu sci-fi. MOVA zadbała, żeby pupile też miały swój kawałek technologicznego tortu.

Coś więcej niż gadżety

MOVA zaskoczyła też innym elementem. Podczas wydarzenia przedstawiciele marki ogłosili, że wspierają fundację „Razem z Odwagą”, która pomaga dzieciom z przewlekłymi chorobami. Przekazali im nie tylko sprzęt, ale i realne wsparcie finansowe. I – jak zaznaczono – nie jest to jednorazowa akcja, tylko początek długoterminowego działania. Miły gest, który pokazuje, że marka nie tylko sprząta, ale i „czyści””” świat z braku empatii.

I co dalej?

Na koniec pokazano kilka prototypów urządzeń, które dopiero są w fazie testów, ale już teraz wyglądają jak z katalogu 2030. Czy to smart suszarka do włosów klasy premium, czy kolejna generacja robotów – wygląda na to, że MOVA nie planuje się zatrzymać.

Pierwsze zaprezentowane produkty, takie jak odkurzacz Wet&Dry X4 Pro już są dostępne, część jeszcze w promocyjnych cenach. Ale najważniejsze jest to, że MOVA pokazała, że można połączyć innowację z użytecznością i estetyką. Bo czyste mieszkanie i piękne włosy mogą iść w parze, szczególnie gdy roboty robią robotę za nas. Po szczegóły na temat rozwiązań, jakie oferuje ta marka, odsyłam na stronę producenta – MOVA Tech.