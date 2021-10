Prezent dla amatora survivalu. Co wybrać?

Sponsorowane Materiał zewnętrzny

Być może masz takiego znajomego, który ubiera się w wojskowym demobilu, ma w pokoju plakaty z Bearem Gryllsem, namiętnie ogląda pierwszego Rambo i skrycie marzy, że kiedyś będzie musiał przeżyć w dziczy. Jak wszyscy ludzie, również ci zapaleńcy sztuki przetrwania mają czasem urodziny. Prezent dla amatora survivalu? Co kupić takiemu entuzjaście survivalu lub bushcraftu, aby prezent mu się spodobał i nie leżał bezczynnie na półce? Opcji do zakupu w sklepie combat.pl jest wiele, a oto najważniejsze z nich.

Nóż – podstawowe narzędzie w dziczy

Porządny nóż ze stałą głownią to absolutne minimum, żeby skutecznie walczyć z przeciwnościami. Pozwoli pokroić żywność, naostrzyć patyki, przygotować rozpałkę, posłuży do obrony (oczywiście po odpowiednim przeszkoleniu władającej nim osoby), a nawet porąbie drewno. Ciężko o bardziej wszechstronne narzędzie, a przy tym tak proste, że odpowiednio użytkowane nie ulegnie uszkodzeniu. Na tym elemencie ekwipunku survivalowego nie ma co oszczędzać, gdyż może zależeć od niego czyjeś życie. Dlatego dobra stal i praktyczna, solidna konstrukcja to najważniejsze parametry, którymi należy się kierować przy wyborze. Jeśli jednak obdarowywany posiada już takie narzędzie, możesz sprezentować mu nóż składany albo scyzoryk do noszenia na co dzień w kieszeni.

Prezent dla amatora survivalu: Krzesiwo – niezawodne źródło ognia

Ogień to, obok wody i schronienia, jeden z głównych czynników decydujących o przetrwaniu w ekstremalnych warunkach. Daje ciepło, pozwala wysuszyć ubranie, zagotować wodę, upiec mięso czy odstraszyć drapieżniki od obozowiska. Krzesiwo wymaga nieco treningu, aby spełniało swoje zadanie jak należy. Jednak ma zasadniczą przewagę nad zapałkami lub zapalniczką – niestraszna mu woda i nie wymaga paliwa do działania. Jest też skuteczniejsze i szybsze od prymitywnych sposobów pokroju łuku ogniowego. No i bądźmy szczerzy – rozpalenie ogniska z użyciem krzesiwa to niezły szpan pośród „cywilów”.

Filtr do wody – uniknij odwodnienia

Woda to życie – co do tego nie ma wątpliwości. Dbanie o odpowiednie nawodnienie organizmu jest absolutnie podstawową potrzebą, którą należy zaspokajać tak na co dzień, jak i podczas walki o przetrwanie. Picie wody z nieznanych źródeł może przynieść efekt wręcz odwrotny, jeśli spowoduje biegunkę. Dlatego woda wymaga uzdatnienia. Można ją przegotować, jednak wymaga to czasu i rozpalenia ognia. Dlatego turystyczne filtry są tak popularne wśród amatorów survivalu i bushcraftu. Długowieczne, proste w użyciu, skuteczne, niewielkie, lekkie – czego chcieć więcej? Z takiego prezentu Twój znajomy ucieszy się na pewno.

Prezent dla amatora survivalu: Multitool – kieszonkowa skrzynka z narzędziami survivalowymi

Nóż nożem, ale walka o przetrwanie w terenach bardziej zurbanizowanych wymaga nieco bardziej wyspecjalizowanych narzędzi. Multitoole to składane kombinerki opatrzone zestawem pomniejszych narzędzi. Szeroki wybór modeli, a co za tym idzie konfiguracji, pozwala dobrać sprzęt skrojony idealnie do potrzeb użytkownika. Wymienne bity i korkociąg? A może piła i pilnik do metalu? Na pewno znajdzie się przynajmniej jeden multitool posiadający wszystko co potrzeba. Oczywiście przed zakupem takiego prezentu trzeba ostrożnie wypytać przyszłego właściciela o jego oczekiwania wobec narzędzia survivalowego tego typu.

Latarka – rozprosz ciemność

Chyba nie ma nic gorszego, niż potykanie się co kilka sekund podczas przemieszczania się w bezksiężycową noc. Z pomocą przychodzi tu latarka, która rzuci nieco światła na sytuację. Powinna być w miarę kompaktowa, wodoodporna, odporna na wstrząsy, a także posiadać kilka stopni jasności. Nie ma co jarzyć reflektorem po Batmana, bo raczej nie przyjdzie, za to można sobie ściągnąć na kark kłopoty. Ważne, aby źródło zasilania było powszechnie dostępne, np. baterie paluszki albo ogniwa 18650.

Jeśli przyjdzie Ci kupować prezent dla maniaka ekstremalnych przeżyć, teraz masz już jakiś pakiet opcji, pośród których można szukać czegoś odpowiedniego. A skoro o poszukiwaniach mowa – opisane tu narzędzia do survivalu i bushcraftu znajdziesz w sklepie combat.pl. Zajrzyj i sprawdź, co ciekawego znajdziesz dla kolegi lub koleżanki. A może też dla siebie?