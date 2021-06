Prezent na dzień ojca? Smartwatch Garett ciekawą propozycją prezentową

Czy łatwo wybrać prezent na dzień ojca? Oczywiście, że nie. Nasuwa się więc pytanie, czy istnieje podarunek uniwersalny? W tym przypadku, wydaje mi się, że tak. Kto wie, może lubi zegarki i przekona się do następcy klasycznego czasomierza? Smartwatch Garett to urządzenie niezwykle praktyczne, a przy okazji godne uwagi pod kątem prezentowym.

23 czerwca zbliża się nieubłaganie. Ty nadal nie masz prezentu, a koniecznie chciałbyś, bądź chciałabyś wręczyć coś fajnego. Myślę, że smartwatche Garett powinny sprostać zadaniu. Marka oferuje trzy ciekawe modele, które w zależności od gustów osoby, którą chcemy obdarować różnią się wyglądem i parametrami. Krótko mówiąc – znajdziecie zegarek zarówno dla kogoś, kto głównie chodzi w garniturach, jak i dla osoby, u której przeważa sportowy styl.

Smartwatch Garett Men 4S

Pierwszy z prezentowanych modeli to smartwatch wyposażony w elegancką bransoletę. Rzecz jasna, jak na tego typu elektronikę przystało, możemy personalizować tarcze, aby dostosować je do naszych preferencji. Co jeszcze? Garett Men 4S mierzy puls, ciśnienie, liczy kalorie oraz pokonany dystans. Możemy korzystając z Bluetooth rozmawiać za pomocą zegarka, bez konieczności wyciągania smartfona z kieszeni. Jeśli jednak elegancki ojciec czasami lubi spędzać czas aktywnie, w zestawie znajdzie drugi pasek, który zmieni wygląd smartwatcha na bardziej sportowy.

Garett Men 5S

Kolejna propozycja jest nastawiona typowo na mężczyzn uprawiających sport. A przynajmniej takich, którzy lubią aktywność. Oprócz takich funkcji jak przeglądanie powiadomień z mediów społecznościowych, możemy sterować muzyką, a także analizować każdy nasz trening. Wszystko za sprawą dodatkowego oprogramowania, które instalujemy na naszym smartfonie. Garett Men 5S kontroluje puls, natlenienie krwi, a dzięki wodoszczelności IP68 możemy z nim na przykład pływać, gdyż jest odporny na zanurzenie przez maksymalnie godzinę.

Smartwatch Garett GT22S

Ostatni z prezentowanych prezentów na dzień ojca to model… nieco uniwersalny. To znaczy, typowo jak inne smartwatche pozwala mierzyć puls, poziom natlenienia, wyświetla powiadomienia i umożliwia sterowanie muzyką. Dodatkowo pozwala na monitorowanie aktywności fizycznej oraz raportuje nasz sen. Jego atutem jest mnoga ilość wersji kolorystycznych, co sprawia, że możemy wybrać wariant idealnie dostosowany do gustów naszego ojca.

To tylko trzy propozycje marki. Garett oferuje wiele innych smartwatchy. Jeśli uznaliście, że taki nowoczesny zegarek to dobry prezent na dzień ojca, sprawdźcie inne modele klikając w ten link, który „poprowadzi Was” do strony producenta.