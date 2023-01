Prime Gaming na styczeń 2023 to oczywiście nowe gry, które mogą pobrać abonenci Amazon Prime. Co w tym miesiącu zagramy w ramach subskrypcji?

Prime Gaming na styczeń 2023 – Amazon ujawnia listę gier

Amazon ujawnił listę gier, w jakie będą mogły zagrać osoby, które opłaciły pakiet Amazon Prime. W Prime Gaming na styczeń 2023 znajdziemy propozycje dla fanów horrorów oraz przygodówek, a także symulatorów. Największym tytułem w tym zestawieniu jest zdecydowanie The Evil Within 2, który będziemy mogli pobrać za pośrednictwem klienta GOG.

W co zagramy w tym miesiącu w ramach subskrypcji Prime Gaming?

Przeczytaj także: PS Plus styczeń 2023. Wielki tytuł w ofercie! Grzech nie zagrać!

Warto zaznaczyć, że Prime Gaming to nie tylko gry do pobrania, ale również zawartości, które możemy odblokować w poszczególnych gier. Znajdziemy tutaj bonus m.in. do LOL, GTA: Online, Candy Crush czy FIFA 23!

Lista gier Prime Gaming w styczniu

Evil Within 2 dostępny w Prime Gaming na styczeń 2023 to gra opowiadająca historię detektywa Sevastiana Castellanosa, który musi trafić do świata STEM, aby ocalić swoją córkę. Świat ten jest pełen niebezpieczeństw, które czyhają na niego na każdym kroku.

Innym tytułem, który również pobieramy za pomocą klienta GOG jest Beat Cop, czyli przygodówka pixel art, której klimat to filmy akcji z lat 70. i 80., a sama fabuła skupia się na byłym detektywie Jacku Kelly’m, który został wrobiony w morderstwo i ma ostatnią szansę na odkrycie prawdy.

The Evil Within 2 (GOG)

Beat Cop (GOG)

Breathedge (launcher Amazon Games)

Chicken Police – Paint it RED! (launcher Amazon Games)

Faraway 2: Jungle Escape (launcher Amazon Games)

Lawn Mowing Simulator (launcher Amazon Games)

Prime Gaming na styczeń 2023 – co szykuje Amazon?

Źródło: Prime Gaming