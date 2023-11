Reprezentacja Polski zmierzy się dziś w towarzyskim meczu z Łotwą. Michał Probierz podał skład i złożył jasną deklarację w kwestii kilku zawodników. Oto jak będzie prezentowała się pierwsza jedenastka w meczu z dzisiejszym rywalem.

Skład na Łotwę podobny do tego na Czechy

Ostatni mecz z Czechami, który zakończył się jednobramkowym remisem, ostatecznie sprawił, że na mistrzostwa Europy w Niemczech w przyszłym roku będziemy musieli dostać się przez baraże. Zanim jednak poznamy naszych rywali i zaczniemy przygotowania do fazy play-off, towarzysko zmierzymy się z reprezentacją Łotwy.

W meczu z Łotwą szanse dostanie kilku zawodników, którzy w poprzednich spotkaniach siedzieli na ławce, czy nawet na trybunach. Michał Probierz wpuści także zawodników stale grających w reprezentacji od pierwszych minut, ponieważ chce, aby ci się zgrywali. Selekcjoner reprezentacji potwierdził, że skład na Łotwę nie będzie mocno różnił się od tego, który wyszedł na murawę w meczu z Czechami.

Michał Probierz podał skład na mecz z Łotwą

Selekcjoner reprezentacji Polski postanowił nie bawić się w zagadki i spekulacje i otwarcie przyznał, kto zagra w meczu z Łotwą. Zdradził on, że w bramce zobaczymy dwóch zawodników – zarówno Marcin Bułka, jak i Łukasz Skorupski zagrają po 45. minut. Na boisku pojawi się także nieobecny w poprzednich spotkaniach Mateusz Wieteska, a do składu powróci Sebastian Szymański.

W ataku z Robertem Lewandowskim zagra Adam Buksa, a gotowy do gry jest także Karol Świderski, który podczas przerwy meczu z Czechami zemdlał i został przewieziony do szpitala. Po badaniach okazało się, że wszystko jest w porządku i jest on zdolny do gry z pełnym obciążeniem. Na boisku na pewno zobaczymy także takich zawodników jak: Jakub Kiwior, Jan Bednarek, Nikola Zalewski, Przemysław Frankowski, Damian Szymański oraz Jakub Piotrowski.

Z kolei na ławce z pewnością zasiądą: Tomasz Kędziora, Tymoteusz Puchacz, Kamil Grosicki, Paweł Wszołek, Bartosz Slisz, Paweł Wszołek oraz dwóch absolutnych debiutantów – Karol Struski Bartłomiej Wdowik. Wcześniej podano, że z powodu anginy Piotr Zieliński opuścił zgrupowanie. Dlatego też nie był on w składzie na mecz z Czechami.

Mecz z Łotwą rozpocznie się o godzinie 20:45 i zostanie rozegrany na Stadionie Narodowym w Warszawie.