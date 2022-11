Procesor Exynos to autorski układ południowokoreańskiego producenta, który zasilał kilka poprzednich generacji flagowych smartfonów Samsunga. Wiele wskazuje na to, że nie trafi on do najnowszego flagowca Galaxy S23. Urządzenie to ma być zasilane wyłącznie procesorem Snapdragon 8 Gen 2.

Procesor Exynos zostanie zastąpiony Snapdragonem?

Samsung projektując procesor Exynos, chciał stworzyć własną linię CPU, które będą napędzać urządzenia procesora. Układ ten miał konkurować z największym graczem na tym rynku, czyli Qualcomm i procesorami Snapdragon. Niestety, coś poszło nie tak, ponieważ użytkownicy skarżyli się na mniejszą wydajność układów w porównaniu do tych samych modeli smartfonów zasilanych Snapdragonami, mocne przegrzewanie się czy też skróconą żywotność baterii.

Fot. Galaxy S23 render

Już jakiś czas temu pojawiły się pierwsze informacje sugerujące, że procesor Exynos może pójść w odstawkę. Plotki mówią, że Samsung rozważa używanie swojego autorskiego procesora do urządzeń niższej klasy. We flagowcach miałyby się znaleźć jedynie procesory od Qualcomm. Najnowsze przecieki dotyczące Samsunga Galaxy S23 zdają się to potwierdzać.

Czy przecieki okażą się prawdą? Oby!

Najnowsze informacje mówią, że Samsung Galaxy S23 będzie zasilany wyłącznie procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Do tej pory procesor Exynos również był montowany we flagowych modelach południowokoreańskiego producenta, a na rynku można było znaleźć dwie wersje tego samego telefonu. Teraz okazuje się, że takiej sytuacji może nie być. Potwierdza to wpis z fragmentem dokumentu dyrektora finansowego Qualcomm, w którym napisano, że „udział 75 proc. w serii Galaxy S22 w przypadku Galaxy S23 wzrośnie”.

Procesor Exynos idzie w odstawkę? Galaxy S23 tylko ze Snapdragonem? Źródło: Twitter

Jeśli przecieki te okażą się prawdą, to fani marki Samsung i osoby, które planowały kupienie smartfona z serii Galaxy S23, będą miały wiele powodów do radości. Procesor Exynos w Galaxy S22 wypadł o wiele gorzej w testach wydajnościowych niż modele, w których zamontowano układ Snapdragon 8 Gen 1. Smartfon ma zadebiutować na początku 2023 roku, jednak miesiąc premiery nie jest jeszcze znany.

