Promocja MOVA Back to School. Rabaty do 43%. Zobacz!

Wrzesień zawsze pachnie świeżym startem – trochę jak nowy zeszyt w kratkę, trochę jak poranna kawa, która nagle smakuje lepiej, bo wiesz, że coś się zaczyna. Sprawdź ofertę promocyjną MOVA Back to School. Dlaczego warto? Choć dla wielu powrót do szkoły to raczej mniej ekscytujące perspektywy korków, sprawdzianów i pobudek o świcie, marka MOVA postanowiła nadać temu momentowi całkiem inny wymiar. Od 1 do 30 września rusza promocja Back to School, a w niej rabaty sięgające nawet 43% na urządzenia, które zamieniają codzienne rytuały w… przyjemność.

MOVA E40 Ultra. Fot.: Daniel Laskowski – MenWorld.pl.

Czy to szczoteczka, która bardziej przypomina osobistego dentystę, suszarka lżejsza niż puszka coli, czy inteligentny karmnik dla kota – MOVA chce, żeby wrzesień był miesiącem na szóstkę z plusem.

Poranki bez stresu (i z pięknym uśmiechem)

Poranna rutyna to nie zawsze sielanka – czasem przypomina raczej wyścig z czasem. Ale MOVA dorzuca do tego biegu parę gadżetów, które sprawiają, że start dnia ma szansę być przyjemniejszy.

Weźmy na przykład MOVA Fresh – szczoteczkę soniczną, która w promocji kosztuje aż 43% mniej niż zwykle. Do tego dorzucają drugą szczoteczkę za symboliczną złotówkę, więc można od razu zrobić prezent partnerowi albo dziecku. To nie tylko szczoteczka, to trener higieny z technologią SweepDrive (66 tysięcy wibracji na minutę!) i LED-owym pierścieniem, który działa jak nauczyciel od „nie za mocno!”. Gdy naciskasz za bardzo – lampka robi się czerwona, a szczoteczka sama zmniejsza intensywność.

Jeśli jednak chcesz pójść level wyżej, MOVA Fresh Pro też czeka na przecenie. Flagowy model (również z rabatem 43%) ma technologię 3DClean z certyfikatem TÜV SÜD, czyli takie czyszczenie, że nawet dentysta by się uśmiechnął z uznaniem. Do tego aplikacja, która pozwala dopasować intensywność do własnych potrzeb – idealne, jeśli w domu każdy ma inne wymagania.

Promocja MOVA Back to School. Szczoteczka do zębów MOVA Fresh Pro.

Fryzjer w wersji home office

Nie trzeba biec do salonu, żeby wyglądać jak po profesjonalnej stylizacji. MOVA stawia na sprzęt, który można wrzucić do torby i ogarnąć włosy w każdym miejscu.

MOVA Flip 10 to hit dla tych, którzy lubią zmiany. Składana konstrukcja z trzema kątami ustawienia pozwala suszyć, kręcić loki z efektem Coanda albo prostować. Waży tyle co nic – 300 gramów, czyli mniej niż puszka coli. A przecena o 29% sprawia, że brzmi to jeszcze lepiej.

Promocja MOVA Back to School. Suszarka MOVA Flip 10.

Jeśli jednak priorytetem jest cisza, to Shine 10 gra pierwsze skrzypce. Suszarka działa na technologii AeroBlossom, która redukuje hałas do 58 dB – czyli możesz suszyć włosy o poranku, nie budząc przy tym domowników. Do tego 300 milionów jonów plazmowych wygładza włosy tak, że wyglądają jak po keratynie.

A dla minimalistów jest MOVA Turbo – lekka, mocna i sprytna. Waży tylko 330 gramów, ma inteligentny system pilnujący temperatury i dba o włosy bardziej, niż czasem dbamy o własną dietę.

Promocja MOVA Back to School. Suszarka MOVA Flip 10.

Pupil na piątkę z plusem

MOVA Back to School to nie tylko ludzkie sprawy – zwierzaki też mają tu swoje pięć minut. MOVA przygotowała kilka urządzeń, które mogą uczynić życie z futrzakiem bardziej komfortowym.

MOVA G1 Pro to cały zestaw do groomingu w domu. Oprócz siedmiu akcesoriów, jest też mini-odkurzacz, który ogarnia sierść od razu przy strzyżeniu. Do tego startuje od ledwie 36 dB, czyli tak cicho, że nawet najbardziej wrażliwy kot nie ucieknie w panice.

Dla tych, którzy często podróżują ze swoimi pupilami, ciekawą opcją jest MOVA PB10 Pro – transporter, który powiększa się o 43% i ma system nawilżania oraz wentylacji. Brzmi jak klasa premium dla zwierzaka.

A co z karmieniem i wodą? Tu wchodzi MOVA PF10 Pro – karmnik, który rozwiązuje wieczny spór „czy ktoś już nakarmił kota?”. Pojemnik 3,4 litra, aplikacja do ustawiania porcji, a nawet wbudowana waga – pełna automatyzacja.

Do tego poidła WF20 Pro i WF10 Pro, które filtrują wodę tak dokładnie, że butelkowa może się schować. Trzy tryby przepływu kuszą zwierzaki do picia, a higieniczna stal nierdzewna dba o ich zdrowie.

Promocja MOVA Back to School. Z MOVA G1 Pro nie będziesz musiał chodzić do groomera

Dom na szóstkę

Cała promocja trwa przez cały wrzesień – od 1 do 30. Produkty w obniżonych cenach można znaleźć w największych sieciach, jak RTV Euro AGD, Media Expert czy MaxElektro, a także online, m.in. na Allegro i stronie mova-tech.com.

Podsumowując: wrzesień wcale nie musi być szary i pełen obowiązków. Dzięki MOVA można uczynić go miesiącem, w którym dom zaczyna działać trochę jak inteligentna maszyna – wspiera, ułatwia i sprawia, że codzienne rytuały stają się czymś, na co naprawdę czekasz.

Bo kto powiedział, że Back to School musi być tylko o książkach i zeszytach? Czas na MOVA Back to School. Przy okazji sprawdź nasz test MOVA E40 Ultra.