Zestaw pralka i suszarka Bosch Serie 4 za około 2500 zł? Tak

Szukasz solidnego zestawu pralki i suszarki, który nie zrujnuje domowego budżetu? W Media Expert właśnie trwa promocja, obok której trudno przejść obojętnie. Za komplet sprzętów Bosch Serie 4 zapłacisz około 2500 zł, a to już brzmi jak przepis na idealny deal.

Bosch Serie 4 – sprawdzona klasyka bez zbędnych bajerów

Modele z tej serii to nie nowość, ale w tym przypadku to dobra wiadomość. Pralka i suszarka Bosch Serie 4 to sprawdzone urządzenia, które od lat zbierają świetne opinie użytkowników. Bez dotykowych ekranów i kolorowych diod LED, ale za to solidne, niezawodne i produkowane w Polsce.

Pralka Bosch WAN2425SPL – cicha, oszczędna i sprytna

Ten model ma wsad 8 kg, więc ogarnie nawet większe pranie rodzinne. Bęben o pojemności 65 litrów, klasa energetyczna A, silnik inwerterowy z 10-letnią gwarancją i głośność na poziomie 71 dB – to bardzo przyzwoite parametry w tej półce cenowej.

Na pokładzie znajdziemy 15 programów, m.in. odświeżanie parowe Iron Assist, szybki cykl Mix (ok. godziny), krótkie prania 15 i 30 minut, a także opcje skracania czasu (Speed Perfect) czy dokładania prania w trakcie cyklu. W skrócie: wszystko, czego potrzebujesz, bez zbędnych gadżetów.

Cena w promocji: 1749 zł. Kliknij tutaj, aby przejść do Media Expert.

Bosch Serie 4

Suszarka Bosch WTH8629SPL – suszenie z pompą ciepła

Do kompletu pasuje suszarka z tej samej serii – również na 8 kg wsadu i z pompą ciepła. Choć nie ma samoczyszczącego skraplacza, nadrabia trzystopniową filtracją i czujnikiem wilgotności, który dopasowuje czas suszenia do realnej zawartości w bębnie.

Wśród programów znajdziesz m.in. ręczniki, sport, koszule, wełnę czy program delikatny. Najkrótszy cykl trwa zaledwie 40 minut – idealny, gdy trzeba wysuszyć ulubioną koszulkę „na już”.

Cena: 1999 zł. Zobacz tą suszarkę w Media Expert.

Bosch Serie 4

A teraz najlepsze – jak zejść do 2500 zł

Wrzucając oba sprzęty do koszyka, otrzymujesz 30% rabatu na tańszy produkt, czyli pralka tanieje do 1224,30 zł. Cały zestaw kosztuje wtedy 3223,30 zł.

Ale to nie koniec. Przy zakupie na 30 rat 0% dostajesz jeszcze kod rabatowy o wartości dwóch rat (214,88 zł).

Na dokładkę Bosch prowadzi do końca października akcję cashback – 20% zwrotu za zakupy sprzętów AGD po rejestracji na koncie MyBosch.

Po wszystkich zniżkach i zwrotach końcowy koszt zestawu to… 2578,64 zł.

Za komplet pralki i suszarki Boscha z serii 4, z pompą ciepła i silnikiem inwerterowym, to naprawdę świetna cena. W tej kwocie trudno znaleźć nawet jedną dobrą suszarkę, a tu masz od razu duet, który ogarnie cały temat prania – i to w stylu niemieckiej solidności.

Podsumowując: jeśli marzy Ci się koniec z rozwieszaniem ubrań po domu i suszeniem wśród kaloryferów, warto zajrzeć na stronę Media Expert. Bo takie okazje, jak ta od Boscha, potrafią zniknąć szybciej niż skarpetki w pralce.

