Razr 40 Ultra taniej o 500 zł! Motorola niszczy konkurencję!

Co za przypadek. Akurat dziś, gdy za chwile odbędzie się Galaxy Unpacked 2023, startuje promocja. Motorola poinformowała, że będziecie mogli kupić smartfon Razr 40 Ultra taniej o 500 zł (czyli promocyjna cena to 4999 zł). Chociaż w sumie, kto powiedział, że to przypadek?

Już niebawem startuje Galaxy Unpacked. Mamy zobaczyć między innymi nowy smartfon Galaxy Fold Z 5. Jakby nie patrzeć, będzie to konkurent Razr 40 Ultra, którego widziałem w Madrycie. Nie wiemy jeszcze jaką cenę będzie miał nowy model marki Samsung, ale już teraz Motorola zaatakowała konkurencję. To iście mistrzowski prawy sierpowy, bowiem będziecie mogli kupić Razr 40 Ultra taniej o 500 zł! A to oznacza, że smartfon ma obniżoną cenę do 4999 zł! Akurat dziś wystartowała promocja, kiedy to koreański gigant pokaże swój składany smartfon.

Motorola Razr 40 Ultra. Nowy telefon z klapką. Motorola Razr 40 Ultra taniej o 500 zł

Osobiście nie przepadam za telefonami ze zginanymi ekranami. Ot, taki gadżet, który dodatkowo jest drogi. Nie oszukujmy się, w tej cenie dostajemy flagowca, ale nie będziemy mogli pochwalić się przed znajomymi tym, że nasz telefon ma zamykaną klapkę. Tak czy inaczej, o smartfonie już pisałem – solidnie wykonany, oferuje dobrą jakość ekranu, odpowiednią wydajność. Jeszcze nie przetestowałem go “dogłębnie”, aczkolwiek zrobiło to wielu redaktorów. Wystarczy poszukać testów Razr 40 Ultra w sieci.

Dziś jednak przychodzę do Was z szybką wiadomością. Marka Motorola obniża cenę smartfona. A to oznacza, że kupicie Razr 40 Ultra za 4999 zł zamiast 5499 zł. Promocja ma trwać do czwartego sierpnia włącznie, bądź do wyczerpania zapasów. Gdzie kupicie ten telefon w obniżonej cenie? Wszystko zależy od Waszych indywidualnych preferencji, aczkolwiek jest on dostępny np. w RTV Euro AGD lub w Media Expert.

Prawy sierpowy w stronę konkurencji. Motorola atakuje i nie bierze jeńców

Razr 40 Ultra dostępny jest w kilku fajnych kolorach. Ciekawie wypada zaprezentowany na zdjęciach Viva Magenta. Motorola aspiruje chyba do bycia ultra premium, ponieważ w tym wariancie zyskujemy skórę wegańską. Mamy również ekran pOLED o przekątnej 6,9 cali z odświeżaniem do 165 Hz – to gwarantuje nam płynność pracy z telefonem. Co jeszcze? Między innymi procesor Snapdragon 8 Gen 1.Producent “zainstalował” również 8 GB pamięci RAM oraz 256 GB miejsca na nasze dane. Mamy do dyspozycji aparat 12 MP + 13 MP (ultraszeroki kąt + makro). Jest także 32 MP nad głównym ekranem.

W zestawie znajdziemy ładowarkę TurboPower 30 W, a smartfon oferuje również możliwość ładowania bezprzewodowego. Jak widać, solidny sprzęt (wspominałem już – bardzo dobrze wykonany). A teraz, jeśli naprawdę chcecie mieć telefon z klapką, możecie go “zdobyć” taniej i to o 500 złotych. Dodam tylko, że nie tylko w Euro i Media Expert kupicie Razr 40 Ultra taniej o 500 zł. W promocji biorą udział wszyscy partnerzy marki Motorola. Mowa o sieciach sprzedażowych, jak i o operatorach komórkowych. Kupicie go więc także np. na Allegro, albo jak chcecie – sprawdźcie sobie listę sklepów na Ceneo.pl.