Roborock Qrevo 5AE w promocji! Sprzątanie taniej o 900 zł!

Masz dość walki z kurzem, sierścią i plamami? Teraz możesz odetchnąć z ulgą (i czystą podłogą), bo do 19 października 2025 r. trwa promocja na Roborock Qrevo 5AE – robota sprzątającego z funkcją mopowania i pełną automatyzacją obsługi. Sprzęt kosztuje teraz 1 899 zł zamiast 2 799 zł, więc to aż 900 zł mniej za sprzęt klasy premium!

Roborock Qrevo 5AE.

Moc, która robi różnicę

Qrevo 5AE to nie byle odkurzacz – to mały, domowy kombajn do sprzątania. Ma moc ssania 12 000 Pa, podwójny system szczotek DuoDivide, który świetnie radzi sobie z włosami i sierścią, oraz sprytne mopy obrotowe (200 obr./min), które poradzą sobie nawet z zaschniętymi plamami. Dzięki technologii FlexiArm robot dociera do narożników i wzdłuż krawędzi, a funkcja podnoszenia mopów sprawia, że dywany pozostają suchutkie.

Roborock Qrevo 5AE to inteligentny pomocnik w Twoim domu

Nie trzeba też pamiętać o jego obsłudze – stacja dokująca sama opróżnia pojemnik na kurz, myje i suszy mopy ciepłym powietrzem (45°C). Do tego mamy inteligentną nawigację LiDAR PreciSense i system omijania przeszkód Reactive Tech, więc Qrevo 5AE porusza się po mieszkaniu z chirurgiczną precyzją.

Sterowanie? Prosto z aplikacji – ustawiasz harmonogramy, tryby sprzątania i gotowe.

Inne modele w promocji

Promocja obejmuje też inne modele:

Roborock QR 798 – 1 599 zł (zamiast 2 399 zł)

Roborock Saros 10R – 3 999 zł (zamiast 4 399 zł)

Czas ucieka!

Oferta obowiązuje do 19 października 2025 r., więc jeśli marzy Ci się czysty dom bez wysiłku – to idealny moment, by sprawić sobie pomocnika.

Kupisz go w Media Expert.

