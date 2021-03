Promocja Xiaomi Redmi 9T 64 GB – taniej się chyba nie da

Jeśli poszukujesz taniego telefonu, który będzie cechował się solidnymi parametrami (oczywiście mając na uwadze to, że jest to budżetowy smartfon), a przy okazji będzie kosztował – powiedzmy – pięćset złotych powinna zainteresować Cię promocja Xiaomi Redmi 9T 64 GB. Model ten przez całą dobę, zaczynając od 8:00 11 marca będzie tańszy o 250 zł. Zamiast 749 zł zapłacimy 499 zł. Brzmi to całkiem rozsądnie, prawda?

Promocja Xiaomi Redmi 9T 64 GB

Smartfon w promocji, o którym mowa w tym artykule cechuje się przede wszystkim bardzo pojemną baterią. 6000 mAh powinno pozwolić na pracę spokojnie przez dwa dni. Nawet, jeśli będziemy używać telefonu bardzo intensywnie. Mało tego – wspiera on szybkie ładowanie 18 W. Stylistyka? Jak widać na zdjęciach, całkiem ciekawa. Tym bardziej, że mamy do dyspozycji kilka wariantów kolorystycznych, dzięki czemu łatwiej będzie nam trafić w nasze gusta.

Smartfon wyposażony jest w obiektyw główny 48 megapikseli z przysłoną f/1.79, a także obiektyw ultraszerokokątny 8 Mpix f/2.2. Mamy również do dyspozycji czujnik głębi i makro 2 MP f/2.4P. Może i nie są to wybitne parametry, ale pamiętajmy – smartfon ma kosztować niecałe 500 zł, co zmienia postać rzeczy.

Pozostałe cechy tego modelu? Jak sama nazwa mówi, pojemność pamięci wynosi 64 GB. Możemy ją rozszerzyć za pomocą microSD. Pamięć RAM to 4 GB, procesor – Snapdragon 662. Całkiem znośnie. Z ciekawych, dodatkowych cech – model ten oferuje płatności za pomocą NFC, ma dual SIM, Bluetooth 5.0, gniazdo jack 3,5 mm oraz dwuzakresowe Wi-Fi.

Tani smartfon do 500 zł – 11 marca poluj na ten model

Promocja Xiaomi Redmi 9T 64 GB dotyczy sprzedaży on-line, a więc możemy kupić ten model za pośrednictwem na przykład https://mi-home.pl lub odwiedzając dobre sklepy internetowe. Czym są takowe? Tego Xiaomi nie zdradza. Tak czy inaczej, wydaje mi się, że polować na ten model warto.