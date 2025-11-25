Promocje Huawei Black Friday 2025! Masz czas do 1 grudnia!

Czarny piątek coraz bliżej, a to oznacza jedno: sezon wielkich obniżek można oficjalnie uznać za otwarty. Promocje Huawei Black Friday 2025 zapowiadają się świetnie. Producent przygotował na tę okazję coś specjalnego – ekskluzywne promocje dostępne wyłącznie na huawei.pl. W ofercie znalazły się tablety z matowymi ekranami, stylowe smartwatche, słuchawki oraz fotosmartfony marki. Warto działać szybko, bo promocje obowiązują tylko do 1 grudnia lub do wyczerpania zapasów. Do tego można jeszcze zgarnąć dodatkowy rabat po zapisaniu się na newsletter, więc oszczędzanie wchodzi tu na zupełnie nowy poziom.
Promocje Huawei Black Friday 2025: Fotosmartfon z prezentem – gratka dla fanów mobilnej fotografii
Wśród dostępnych wyłącznie na huawei.pl promocji wyróżnia się propozycja dla osób, które kochają robić zdjęcia. HUAWEI Pura 70 Pro (12 GB/512 GB) w kolorze białym można teraz kupić za rekomendowaną cenę promocyjną 2999 zł, podczas gdy najniższa cena z ostatnich 30 dni wynosiła 3299 zł. To atrakcyjna okazja dla wszystkich, którzy potrzebują naprawdę mocnego urządzenia z topowym aparatem.
W zestawie kupujący dostają też 6-miesięczną ochronę ekranu, co na pewno doceni każdy, kto ma stres podczas pierwszych tygodni użytkowania nowego telefonu. Na tym jednak nie koniec – za 159 zł można dobrać słuchawki HUAWEI FreeBuds SE 4, więc cały pakiet robi się nie tylko praktyczny, ale też korzystny cenowo.
Promocje Huawei Black Friday 2025: Tablety z matowym ekranem – idealne do pracy, nauki i rozrywki
Na huawei.pl dostępne są również dwie mocne propozycje dla osób, które potrzebują tabletu z matowym ekranem. To świetne rozwiązanie dla tych, którzy spędzają dużo czasu na czytaniu, notowaniu albo pracy kreatywnej – PaperMatte potrafi znacznie zwiększyć komfort użytkowania.
Pierwszy model to HUAWEI MatePad Pro 12.2 PaperMatte (12/512 GB). Kosztuje teraz 2999 zł , a producent dorzuca do niego naprawdę bogaty zestaw prezentów. W pakiecie jest rysik M-Pencil, słuchawki HUAWEI FreeBuds 5, a także Microsoft 365 Family na 12 miesięcy. Dodatkowo można dobrać ładowarkę HUAWEI SuperCharge 100 W za jedyne 149 zł, co czyni cały zestaw bardzo kompletnym.
Drugą propozycją jest HUAWEI MatePad 11.5S PaperMatte (8/256 GB). Ten tablet kosztuje 1499 zł , więc tutaj najniższą cenę. W prezencie otrzymujemy rysik M-Pencil, a za 49 zł można dodać mysz HUAWEI CD26 SE lub router HUAWEI AX2. To świetna opcja dla osób, które chcą rozszerzyć możliwości tabletu o dodatkowe akcesoria bez ponoszenia dużych kosztów.
Sprawdź Huawei MatePad 11.5 – tablet z matowym ekranem.
Promocje Huawei Black Friday 2025: Smartwatche – modele GT i FIT z dodatkowymi paskami
Fani inteligentnych zegarków również mają z czego wybierać. W sklepie huawei.pl przygotowano szereg promocji na smartwatche – w tym również wersje z dodatkowymi paskami. Wszystkie modele z serii WATCH GT 4/5, WATCH FIT 3/4 oraz WATCH 5 otrzymują dodatkowy pasek w prezencie.
Jedną z najbardziej przyciągających propozycji jest HUAWEI WATCH GT 4 46 mm Green, który kosztuje 499 zł W zestawie znajduje się pasek fluoroelastomerowy, a kupujący mogą dobrać sportowe słuchawki HUAWEI FreeArc za 279 zł.
Oprócz tego dostępne są nowsze modele z serii GT 5 i FIT 3:
- HUAWEI WATCH GT 5 41 mm Blue – teraz 749 zł . W prezencie dodawany jest pasek fluoroelastomerowy, a w opcji FreeArc za 279 zł.
- HUAWEI WATCH GT 5 Pro 46 mm Active Color Edition – kosztuje 1199 zł, również z paskiem w zestawie. Możliwość dokupienia FreeArc za 279 zł pozostaje aktualna.
- HUAWEI WATCH FIT 3 Zielony – dostępny za 429 zł, także z dodatkowym paskiem i możliwością dokupienia FreeArc.
To dobry moment dla osób, które chciałyby wymienić zegarek na nowszy model albo kupić smartwatch komuś w prezencie. Zwłaszcza że w wielu przypadkach można liczyć na atrakcyjne zestawy, w których dostajemy więcej niż tylko sam zegarek.
Słuchawki i dodatkowe bonusy
Wśród czarnopiątkowych promocji wyróżniają się również słuchawki HUAWEI FreeClip w kolorze różowego złota. Ich cena wynosi 549 zł, a w prezencie kupujący otrzymują opaskę sportową HUAWEI Band 10. Do tego dochodzi jeszcze usługa wsparcia na wypadek zgubienia słuchawki, co dla wielu osób może być sporą ulgą – zwłaszcza jeśli lubią używać ich w ruchu.
To jednak nie koniec dodatków, które można zgarnąć w ramach oferty. Klienci korzystający z promocji mogą liczyć na przedłużoną o rok gwarancję HUAWEI Care w cenie niższej o 50% (z wyłączeniem akcesoriów), co zdecydowanie poprawia poczucie bezpieczeństwa przy zakupie nowego sprzętu.
Do tego dochodzi możliwość skorzystania z 20 rat RRSO 0% przy zamówieniach od 300 zł. Opcja idealna dla tych, którzy wolą rozłożyć zakupy w czasie bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Na koniec coś dla osób polujących na kody rabatowe – 50 zł zniżki za zapis do newslettera, o ile zamówienie wynosi minimum 500 zł.
Promocje Huawei Black Friday 2025. Szczegóły i regulaminy
Jednak żeby nie było tak różowo, warto pamiętać, że wszystkie podane ceny to ceny rekomendowane. Promocje trwają tylko do wyczerpania zapasów, więc kto pierwszy, ten lepszy. Najniższe ceny z ostatnich 30 dni oraz pełne szczegóły oferty znajdziesz na oficjalnej stronie: https://consumer.huawei.com/pl/offer/black-friday. W skrócie? Jeśli coś wpadło Ci w oko — nie ma na co czekać.