Promocje Huawei Black Friday 2025! Masz czas do 1 grudnia!

Czarny piątek coraz bliżej, a to oznacza jedno: sezon wielkich obniżek można oficjalnie uznać za otwarty. Promocje Huawei Black Friday 2025 zapowiadają się świetnie. Producent przygotował na tę okazję coś specjalnego – ekskluzywne promocje dostępne wyłącznie na huawei.pl. W ofercie znalazły się tablety z matowymi ekranami, stylowe smartwatche, słuchawki oraz fotosmartfony marki. Warto działać szybko, bo promocje obowiązują tylko do 1 grudnia lub do wyczerpania zapasów. Do tego można jeszcze zgarnąć dodatkowy rabat po zapisaniu się na newsletter, więc oszczędzanie wchodzi tu na zupełnie nowy poziom.

Promocje Huawei Black Friday 2025

Promocje Huawei Black Friday 2025: Fotosmartfon z prezentem – gratka dla fanów mobilnej fotografii

Wśród dostępnych wyłącznie na huawei.pl promocji wyróżnia się propozycja dla osób, które kochają robić zdjęcia. HUAWEI Pura 70 Pro (12 GB/512 GB) w kolorze białym można teraz kupić za rekomendowaną cenę promocyjną 2999 zł, podczas gdy najniższa cena z ostatnich 30 dni wynosiła 3299 zł. To atrakcyjna okazja dla wszystkich, którzy potrzebują naprawdę mocnego urządzenia z topowym aparatem.

W zestawie kupujący dostają też 6-miesięczną ochronę ekranu, co na pewno doceni każdy, kto ma stres podczas pierwszych tygodni użytkowania nowego telefonu. Na tym jednak nie koniec – za 159 zł można dobrać słuchawki HUAWEI FreeBuds SE 4, więc cały pakiet robi się nie tylko praktyczny, ale też korzystny cenowo.

Promocje Huawei Black Friday 2025.

Promocje Huawei Black Friday 2025: Tablety z matowym ekranem – idealne do pracy, nauki i rozrywki

Na huawei.pl dostępne są również dwie mocne propozycje dla osób, które potrzebują tabletu z matowym ekranem. To świetne rozwiązanie dla tych, którzy spędzają dużo czasu na czytaniu, notowaniu albo pracy kreatywnej – PaperMatte potrafi znacznie zwiększyć komfort użytkowania.

Pierwszy model to HUAWEI MatePad Pro 12.2 PaperMatte (12/512 GB). Kosztuje teraz 2999 zł , a producent dorzuca do niego naprawdę bogaty zestaw prezentów. W pakiecie jest rysik M-Pencil, słuchawki HUAWEI FreeBuds 5, a także Microsoft 365 Family na 12 miesięcy. Dodatkowo można dobrać ładowarkę HUAWEI SuperCharge 100 W za jedyne 149 zł, co czyni cały zestaw bardzo kompletnym.

Drugą propozycją jest HUAWEI MatePad 11.5S PaperMatte (8/256 GB). Ten tablet kosztuje 1499 zł , więc tutaj najniższą cenę. W prezencie otrzymujemy rysik M-Pencil, a za 49 zł można dodać mysz HUAWEI CD26 SE lub router HUAWEI AX2. To świetna opcja dla osób, które chcą rozszerzyć możliwości tabletu o dodatkowe akcesoria bez ponoszenia dużych kosztów.

Sprawdź Huawei MatePad 11.5 – tablet z matowym ekranem.

Promocje Huawei Black Friday 2025.

Promocje Huawei Black Friday 2025: Smartwatche – modele GT i FIT z dodatkowymi paskami

Fani inteligentnych zegarków również mają z czego wybierać. W sklepie huawei.pl przygotowano szereg promocji na smartwatche – w tym również wersje z dodatkowymi paskami. Wszystkie modele z serii WATCH GT 4/5, WATCH FIT 3/4 oraz WATCH 5 otrzymują dodatkowy pasek w prezencie.

Jedną z najbardziej przyciągających propozycji jest HUAWEI WATCH GT 4 46 mm Green, który kosztuje 499 zł W zestawie znajduje się pasek fluoroelastomerowy, a kupujący mogą dobrać sportowe słuchawki HUAWEI FreeArc za 279 zł.

Promocje Huawei Black Friday 2025.

Oprócz tego dostępne są nowsze modele z serii GT 5 i FIT 3:

HUAWEI WATCH GT 5 41 mm Blue – teraz 749 zł . W prezencie dodawany jest pasek fluoroelastomerowy, a w opcji FreeArc za 279 zł.

HUAWEI WATCH GT 5 Pro 46 mm Active Color Edition – kosztuje 1199 zł, również z paskiem w zestawie. Możliwość dokupienia FreeArc za 279 zł pozostaje aktualna.

HUAWEI WATCH FIT 3 Zielony – dostępny za 429 zł, także z dodatkowym paskiem i możliwością dokupienia FreeArc.

To dobry moment dla osób, które chciałyby wymienić zegarek na nowszy model albo kupić smartwatch komuś w prezencie. Zwłaszcza że w wielu przypadkach można liczyć na atrakcyjne zestawy, w których dostajemy więcej niż tylko sam zegarek.

Słuchawki i dodatkowe bonusy

Wśród czarnopiątkowych promocji wyróżniają się również słuchawki HUAWEI FreeClip w kolorze różowego złota. Ich cena wynosi 549 zł, a w prezencie kupujący otrzymują opaskę sportową HUAWEI Band 10. Do tego dochodzi jeszcze usługa wsparcia na wypadek zgubienia słuchawki, co dla wielu osób może być sporą ulgą – zwłaszcza jeśli lubią używać ich w ruchu.

To jednak nie koniec dodatków, które można zgarnąć w ramach oferty. Klienci korzystający z promocji mogą liczyć na przedłużoną o rok gwarancję HUAWEI Care w cenie niższej o 50% (z wyłączeniem akcesoriów), co zdecydowanie poprawia poczucie bezpieczeństwa przy zakupie nowego sprzętu.

Do tego dochodzi możliwość skorzystania z 20 rat RRSO 0% przy zamówieniach od 300 zł. Opcja idealna dla tych, którzy wolą rozłożyć zakupy w czasie bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Na koniec coś dla osób polujących na kody rabatowe – 50 zł zniżki za zapis do newslettera, o ile zamówienie wynosi minimum 500 zł.

Promocje Huawei Black Friday 2025. Szczegóły i regulaminy

Jednak żeby nie było tak różowo, warto pamiętać, że wszystkie podane ceny to ceny rekomendowane. Promocje trwają tylko do wyczerpania zapasów, więc kto pierwszy, ten lepszy. Najniższe ceny z ostatnich 30 dni oraz pełne szczegóły oferty znajdziesz na oficjalnej stronie: https://consumer.huawei.com/pl/offer/black-friday. W skrócie? Jeśli coś wpadło Ci w oko — nie ma na co czekać.