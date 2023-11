Zasady fair-play w sporcie są bardzo ważne, bo gdyby nie one, to wśród sportowców byłby od groma oszustów. Co jakiś czas mamy tego przykłady. Joanna Zakrzewski to szkocka biegaczka, która… przejechała ultramaraton autem. Oszustwo wyszło na jaw.

Oszustwo zawodniczki z polskimi korzeniami

Ultramaratony to nie przelewki. Sportowcy, którzy biorą w nich udział, przygotowują się miesiącami, na pokonywanie ogromnych dystansów, aby uzyskać jak najlepszy wynik. Mogłoby się wydawać, że zasłużeni dla tej dyscypliny sportowcy będą przestrzegać zasad fair-play, jednak pojawiają się wyjątki. Takim była 47-letnia biegaczka Joanna Zakrzewski, która przejechała ultramaraton autem.

Przejechała ultramaraton samochodem i zajęła 3. miejsce. Ma polskie korzenie!

Przeczytaj także: “Zmarł na własne życzenie”. Szokujące info ws. śmierci piłkarza

Szkotka o polskim nazwisku w kwietniu 2023 roku wzięła udział w ultramaratonie na terenie Wielkiej Brytanii – GB Ultras Manchester to Liverpool. Niestety, biegaczka z polskimi korzeniami dopuściła się oszustwa, które jest niedopuszczalne w świecie sportu. Okazało się, że 4-kilometrowy przejechała ultramaraton autem. Czterokilometrowy odcinek jako pasażerka samochodu.

Przejechała ultramaraton autem. Skończyła na podium,

Joanna Zakrzewski jest bardzo zasłużoną biegaczką, a na swoim koncie ma rekord 48-godzinnego ultramaratonu. Podczas Taipei Ultramarathon w tym czasie pokonała dystans 255,7 mil, co daje ponad 411 kilometrów. Nikt nie spodziewał się więc, że ta utytułowana biegaczka dokona się tak wielkiego oszustwa.

Biegaczkę zdradził GPS, który przed startem dostaje każdy uczestnik biegu. Za jego pomocą można śledzić nie tylko czas, ale prędkość czy trasę. Okazało się, że jeden odcinek Zakrzewski pokonała z prędkością… 56 kilometrów na godzinę. Jak tłumaczyła się zawodniczka? Według jej relacji w pewnym momencie zgubiła drogę i rozbolała ją noga. Pomimo myśli o zakończeniu biegu skorzystała z pomocy znajomej, która podwiozła ją do najbliższego punktu kontrolnego. Szkotka twierdzi również, że informowała o tym fakcie organizatorów.

Przejechała ultramaraton samochodem i zajęła 3. miejsce. Ma polskie korzenie!

Niestety, wersja wydarzeń Joanny Zakrzewski nie zgadza się z tym, co mówią arbitrzy. Swój bieg Szkotka zakończyła na trzeciej pozycji, choć zdobyła ją niesłusznie. Co więcej, stwierdziła, że nie odda nagrody i trofeum, które zdobyła dzięki zajęciu trzeciego miejsca na podium.

Niezależny Panel Dyscyplinarny UK Athletics ogłosił, że Joanna Zakrzewski została zawieszona 12 miesięcy, nakładając na nią zakaz reprezentowania kraju i trenowania.

Źródło: The Guardian