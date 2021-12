Przestań być grubasem! Oto pięć podpowiedzi jak poprawić swoją formę!

Bardzo wiele ludzi myśli, że zgubienie zbędnych kilogramów lub poprawienie kondycji to skomplikowany proces. Poniżej przedstawię pięć kroków, które znacząco wpłyną na waszą formę fizyczną! Jeśli chcesz wiedzieć jak poprawić swoją formę, przeczytaj ten tekst.

Zbilansowana dieta > głodówka

To od czego wypadałoby zacząć to właśnie racjonalne odżywianie. Jako trener z wieloletnim doświadczeniem wciąż słyszę o nowych, rewolucyjnych metodach na zdrowe odżywianie. Diety sokowe, głodówki, posiłki “proszkowe” itd. To co możecie stracić podczas stosowania tego typu “czarów” to pieniądze i zdrowie. To co jest krokiem w kierunku zdrowia to właśnie JEDZENIE! A nie jego unikanie. Jak poprawić swoją formę? Zbilansowana dieta to taka, która dostarcza wam tyle wartości energetycznych, ile wasze ciało potrzebuje. Bogata w mikro składniki i dobre proporcje makroskładników.

Ruch > brak ruchu

Nie będę tybetańskim mędrcem, jeśli napisze, że ruch będzie wpływał znacząco na wasze zdrowie. Nie mówię tutaj o katorżniczych treningach rodem z filmów o Navy Seals, a o prostym zwiększeniu swojej dziennej aktywności fizycznej. Dzienny wydatek energetyczny to suma kalorii jaką spala nasz organizm podczas codziennego funkcjonowania. Jeśli cały dzień spędzimy na kanapie przed Netflixem nasze ciało nie spożytkuje zbyt dużo kalorii. Co innego gdybyśmy poszli na pięciokilometrowy spacer. Jak w prosty sposób dołożyć trochę aktywności fizycznej? Zamiast dojeżdżania wszędzie samochodem wybierz rower lub spacer. A tam, gdzie jest winda, wybierz… schody.

Jak poprawić swoją formę? Pomoże partner treningowy!

W walce o wymarzoną formę fizyczną doskonałym pomysłem będzie znalezienie sobie partnera treningowego. Nie jest on niezbędny, jednak przyjemnie jest dążyć z kimś do wyznaczonych celów w dodatku prozdrowotnie. Dobrze, aby była to osoba równie zmotywowana co ty, aby w chwilach słabości “pchała” cię naprzód, a nie ciągnęła w dół. Może okazać się, że na wspólne trenowanie zgodzi się osobą z dużym doświadczeniem. Taki partner treningowy pomoże nam w zrobieniu pierwszych kroków na siłowni bez dodatkowych kosztów i niepotrzebnych kontuzji.

Trening Personalny = Zajęcia zorganizowane

Dlaczego postawiłem tu znak równości? Otóż trening personalny będzie zawsze najlepszym rozwiązaniem dla początkujących. Jednak trzeba wspomnieć, że współpraca z trenerem będzie drogim przedsięwzięciem. W zależności od miejscowości w jakiej mieszkamy, ceny mogą wahać się od 50 zł do nawet 200 zł za sesję treningową. Zajęcia zorganizowane będą idealną opcją ze względu na walory finansowe. Bardzo często crossfit, fitness, zumba czy inne należą do oferty klubu w jakim decydujemy się budować formę fizyczną. Obecność na zajęciach nie jest dodatkowo opłacana i wystarczy aktywny karnet. Musimy mieć na uwadze to, że poza zajęciami musimy dążyć do samodoskonalenia technik. Trener prowadzący zajęcia nie zawsze może skupić się na danym trenującym, który akurat “kaleczy” technikę.

Jak poprawić swoją formę? Pomoże samozaparcie i cierpliwość

Nasza motywacja, samozaparcie i cierpliwość to kluczowe elementy w walce o wymarzoną formę fizyczną. To, co robimy, musi być powtarzalne, dzień po dniu, tydzień po tygodniu. Musimy mieć z tyłu głowy bardzo znane przysłowie: “nie od razu Rzym zbudowano”. Idealnie oddaje proces pracy nad swoją sylwetką i formą fizyczną. Jest on żmudny i czasochłonny. Bardzo często organizm potrzebuje czasu do “przyzwyczajenia” się do nowych warunków i do rozkręcenia metabolizmu na wyższe obroty. Codzienne sprawdzanie efektów w lustrze może być demotywujące. Dajmy sobie czas a rezultaty przyjdą same.

Sprawdź również nasze artykuły z kategorii sport i zdrowie.