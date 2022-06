PS Plus na lipiec. W co zagramy w ramach abonamentu?

Nowy miesiąc, dlatego też posiadacze abonamentu PlayStation Plus mogą szykować się na kolejną porcję gier. PS Plus na lipiec prezentuje się bardzo ciekawie, dlatego też jest na co czekać. W co zagramy w przyszłym miesiącu? Oto lista gier!

Crash Bandicoot 4 największym tytułem w lipcu

Lista gier PS Plus na lipiec trafiła do sieci. Według informacji gracze w ramach abonamentu PlayStation Plus na nadchodzący miesiąc dostaną do dyspozycji kilka gier z różnych gatunków. Najgłośniejszym tytułem ma być Crash Bandicoot 4: Najwyższy Czas, który będzie dostępny zarówno dla posiadaczy konsol PlayStation 4, jak i PS5. Gra ta została wydana w 2022 roku.

Przeczytaj także: OneDrive dostanie… stories. Czy to naprawdę potrzebne?

Czwarta część przygód zwariowanego Crasha Bandicoota to kolejny pojedynek z jego arcywrogiem – Neo Cortexem. Do tego wszystkiego zmutowany zwierzak będzie musiał dodatkowo zmierzyć się z Doktorem N. Tropy i Uka Uka. Główny bohater będzie musiał uratować nie jeden, a kilka światów. Oczywiście Crashowi towarzyszy jego siostra, Coco.

Co jeszcze znajdziemy w PS Plus na lipiec?

Kolejnym tytułem w PS Plus na lipiec, w który będą mogli zagrać posiadacze konsol od Sony, będzie The Dark Pictures Anthology: Man of Medan. Jest to pierwsza część gry, w której śledzimy losy czwórki płetwonurków. Obrali sobie oni za zadanie zbadanie zatopionego podczas okresu II wojny światowej samolotu. Wyprawa badawcza staje się coraz bardziej niebezpieczna, a na wraku samolotu zaczynają się dziwne rzeczy. Gra będzie dostępna na PlayStation 4.

Ostatnim tytułem w abonamencie PS Plus na lipiec jest gra, która będzie dostępna dla posiadaczy PS4 i PS5 – mowa tutaj o Arcedegeddon. Właściciel salonu gier, Gilly, podejmuje walkę o swój biznes z korporacją Fun Fun Co., a jego bronią jest nowa gra – Arcadegeddon. Kiedy korporacja dowiaduje się o planie Gilly’ego przeprowadza cyberatak i wprowadza do gry wirusa. Tytuł jest grą kooperacyjną na maksymalnie cztery osoby.

Źródło: Sony