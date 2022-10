PS Plus Premium i Extra na październik 2022! W co zagramy?

Jak prezentuje się oferta PS Plus Premium i Extra na październik 2022? Jakie gry dołączą do programu w tym miesiącu? Sony zdradziło listę gier, w które będziemy mogli zagrać.

Sony atakuje z ukrycia. Gratka dla fanów serii Assassin’s Creed!

W tym miesiącu prawdziwą ucztę będą mieli przede wszystkim fani serii gier Assassin’s Creed. PS Plus Premium i Extra na październik 2022 wzbogaci się o kolekcję Assassin’s Creedn – kolekcję Assassin’s Creed – Assassin’s Creed Chronicles: China (PS4), Assassin’s Creed Chronicles: India (PS4), Assassin’s Creed Chronicles: Russia (PS4), Assassin’s Creed III Remastered (PS4), Assassin’s Creed Syndicate (PS4), Assassin’s Creed Odyssey (PS4).

To oczywiście nie wszystko, ponieważ w PS Plus Premium i Extra na październik 2022 pojawią się także takie gry jak The Medium na PS5, GTA Vice City: The Definitive Edition na PS4 i PS5, Dragon Quest Builders 2 na PS4, Dragon Quest Heroes II na PS4, Hohokum na PS4 czy Inside na PS4. Gry te skierowane są do posiadaczy PS Plus Extra. W pakiecie Premium znajdziemy mniejszy wybór gier.

Osoby, które posiadają abonament PS Plus Premium będą mogli liczyć na takie tytuły jak Castlevania: Lords of Shadow (PS3), Everyday Shooter (PS3), Limbo (PS3), Ultra Street Fighter IV (PS3), i zestaw Yakuza – Yakuza 3 Remastered (PS4), Yakuza 4 Remastered (PS4), Yakuza 5 Remastered (PS4). Co więcej, do wypróbowania w limicie czasowym do 18 października Sony udostępnia Dying Light 2 Stay Human. W grę będzie można zagrać przez maksymalnie 3 godziny.

Oferta Sony na październik będzie pokaźna, jednak widać brak dużych hitów.

Gry PS Plus Premium i Extra na październik 2022 – lista

PS Plus Extra:

Assassin’s Creed Chronicles: China (PS4)

Assassin’s Creed Chronicles: India (PS4)

Assassin’s Creed Chronicles: Russia (PS4)

Assassin’s Creed III Remastered (PS4)

Assassin’s Creed Syndicate (PS4)

Assassin’s Creed Odyssey (PS4)

Dragon Quest Builders (PS4)

Dragon Quest Builders 2 (PS4)

Dragon Quest Heroes: The World Tree’s Woe and the Blight Below (PS4)

Dragon Quest Heroes II (PS4)

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age (PS4)

GTA Vice City: The Definitive Edition (PS5, PS4)

Hohokum (PS4)

Inside (PS4)

Naruto to Boruto: Shinobi Striker (PS4)

The Medium (PS5)

PS Plus Premium:

Castlevania: Lords of Shadow (PS3)

Everyday Shooter (PS3)

Limbo (PS3)

Ultra Street Fighter IV (PS3)

Yakuza 3 Remastered (PS4)

Yakuza 4 Remastered (PS4)

Yakuza 5 Remastered (PS4)

