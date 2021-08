PUMA Talents – nowa inicjatywa marki. Kukon i Hodak prezentują teledyski

Jedna z najpopularniejszych marek, którą kojarzymy głównie z odzieżą i obuwiem sportowym prezentuje najnowszą odsłonę lokalnej inicjatywy. PUMA Talents wspiera artystów muzycznych młodego pokolenia. Tym razem możemy zobaczyć teledyski raperów takich jak Kukon i Hodak.

W tym roku marka zdecydowała się na współpracę z dwoma młodymi artystami, którzy różnią się stylem, jaki reprezentują. Co ciekawe, nie przeszkodziło. to wcale w stworzeniu identycznych teledysków dla każdego z nich. Jak widać, bez względu na to, że Kukon i Hodak różni styl, można było przygotować takie same materiały wideo. Oczywiste jest przecież to, że właśnie muzyka jest ich wyróżnikiem. Oglądając teledysk każdego z raperów możemy odbierać go zupełnie inaczej, bowiem inna jest muzyka.

PUMA Talents wspiera raperów. Kukon i Hodak prezentują swój muzyczny styl

Oglądając teledyski możemy zobaczyć historię głównych bohaterów. Kukon i Hodak utknęli w pętli nawracających zdarzeń. Widzimy jak każdy z nich wciela się w dozorcę sklepu z antykami, a tam dzieją się… dziwne rzeczy. Mowa o imprezie pełnej nietypowych postaci, o grze na jednorękim bandycie, a nawet pojedynku szachowym, w którym bierze udział tajemnicza dziewczyna.

Teledyski przygotowane we współpracy z PUMA Talents są dostępne od dziesiątego sierpnia na kanałach obu artystów. Wystarczy odwiedzić YouTube Hodaka oraz Kukona. Warto wspomnieć przy okazji, że Kikon znalazł się na ósmej pozycji światowej listy debiutów Spotify. Na koniec dodam, że oczywiście w teledyskach można znaleźć garderobę marki. W przypadku klipów zobaczycie PUMA Wild Rider, który jest inspirowany ruchem miejskiego życia. Dajcie znać co sądzicie o kooperacji PUMA Talents z raperami takimi jak Kukon i Hodak.