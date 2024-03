Puszka Pepsi zmienia wygląd! Możesz iść na jej premierę!

Puszka Pepsi to coś kultowego w popkulturze, dlatego też, aby jeszcze bardziej podkreślić znaczenie tego napoju, marka zdecydowała się na zmianę jej wyglądu. Możesz zobaczyć ten wyjątkowy moment na własne oczy, ponieważ jutro, tj. 12 marca, na 49. piętrze wieżowca Varso Tower w Warszawie odbędzie się otwarte wydarzenie!

Nowa puszka Pepsi nadchodzi! Spragnieni więcej?

Znana marka napojów orzeźwiających postawiła rebranding, który określany jest jako największy w ostatnich 14 latach! Pepsi w ciągu ostatnich kilku miesięcy zmieniło swoje logo, które pojawiło się na butelkach i puszkach w 120 krajach. Podkreśla ono nowoczesny i kultowy styl marki. Jutrzejsza premiera zaskoczy kreatywnością i świeżością, która cechuje markę!

Marka zmieniła swoje logo, przyszła pora na puszkę! Fot. Unsplash/ Autor: Ja San Miguel

12 marca 2024 r. Pepsi zaprasza wszystkich fanów na taras Varso Tower, gdzie w otoczeniu zapierającej dech w piersiach panoramy Warszawy odbędzie się oficjalna prezentacja nowego wyglądu puszek i nowego hasła: Thirsty for more! Wydarzenie to będzie wyjątkowe również z innego powodu – po raz pierwszy taras Varso Tower będzie dostępny publicznie – osoby, które przybędą na wydarzenie będą mogły zobaczyć panoramę Warszawy z najwyższego wieżowca w Polsce i Unii Europejskiej!

Czeka na Ciebie od groma atrakcji. Wystarczy, że przyjdziesz!

Poza tym, że publiczność pozna nowy wygląd puszek, to polski oddział marki przygotował dla fanów sporo atrakcji. Fani będą mogli przejść się korytarzem wspomnień – wystawa pokaże ewolucję logotypów marki na przestrzeni ponad 125 lat jej istnienia. Podłoga LED, imitująca spacer po chmurach zapewni dodatkowych emocji. Fotobudka AI pozwoli fanom zrobić sobie zdjęcia z nową puszką na tle zapierającego dech w piersiach widoku Warszawy! Wydarzenie będzie też świetną okazją do zdobycia wyjątkowych pamiątek – każdy z uczestników będzie mógł stworzyć wyjątkową i unikatową koszulkę z logo Pepsi z wybranego przez siebie okresu!

Marka zmieniła swoje logo, przyszła pora na puszkę! Fot. Unsplash/ Autor: NIKHIL

Zmieniliśmy wygląd Pepsi na ponad 120 rynkach, aby jeszcze bardziej podkreślić ducha i filozofię marki. Hasło „Thirsty for more!” odzwierciedla otwartość naszych odbiorców na nowe doznania. Właśnie dlatego, jeszcze przed oficjalnym startem zaplanowanej kampanii, chcielibyśmy zaprosić wszystkich fanów Pepsi do spotkania z marką w Varso Tower. Wiemy, że nowe logo zdążyło już zdobyć wielu zwolenników i mamy nadzieję, że dzięki naszej tegorocznej kampanii do tego grona dołączą kolejni! Julia Łysio, Senior Brand Manager Pepsi w PepsiCo Polska

Nowy wygląd puszek zostanie zaprezentowany 12 marca, a całe wydarzenie będzie trwać od 11:00 do 18:00. Aby dostać się na dach wieżowca Varso Tower, każdy fan, który ukończył 13 lat, powinien stawić się w punkcje recepcyjnym budynku, przy ulicy Chmielnej 69. Liczba miejsc jest ograniczona.

Poznaj nowy wygląd puszek i sprawdź wyjątkowe atrakcje podczas wydarzenia, które odbędzie się 12 marca! Fot. mat. prasowe

Źródło: opr. wł./info. prasowa