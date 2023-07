Raków Częstochowa kontynuuje swój bój o awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Przeciwnikiem Medalików będzie azerski Karabach Agdam. Gdzie oglądać spotkanie Raków Częstochowa vs Karabach Agdam? O której początek meczu?

Mistrz Polski zagra na własnym stadionie

Raków Częstochowa kontynuuje walkę o awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów. W trzeciej rundzie eliminacji do tego prestiżowego turnieju drużyna Medalików pokonała Florę Talinn. W pierwszym spotkaniu zespół z Częstochowy odniósł jednobramkowe zwycięstwo (1:0), chociaż przyszło ono w bólach. W rewanżowym spotkaniu jednak Mistrz Polski nie pozostawił cienia wątpliwości, kto jest lepszą drużyną i wygrał 3:0.

W drugiej rundzie eliminacji do fazy grupowej Ligi Mistrzów Raków Częstochowa zmierzy się z Karabachem Agdam. Azerski klub w poprzedniej rundzie pokonał Lincold Red Imps (2:1, 4:0) i awansował do kolejnej rundy. Teraz przyszła więc pora na spotkanie Raków Częstochowa vs Karabach Agdam. Gdzie odbędzie się transmisja?

Raków Częstochowa vs Karabach Agdam. Gdzie oglądać mecz? Fot. Jakub Ziemianin/Twitter

Raków Częstochowa vs Karabach Agdam

Raków Częstochowa vs Karabach Agdam to spotkanie, które wzbudza wiele emocji u fanów polskiej piłki klubowej. Drużyna z Azerbejdżanu już cztery razy w przeszłości pokrzyżowała plany polskich zespołów w eliminacjach do europejskich pucharów. Azerowie w sezonie 10/11 wyeliminowali Wisłę Kraków, wygrywając oba spotkania (0:1, 3:2), a dwa sezony później to samo zrobili z Piastem Gliwice (2:1, 2:2 po dogrywce). W 2020 roku wyeliminował Legię Warszawa, a w 2022 r. Lecha Poznań!

Raków Częstochowa – Karabach Agdam. Gdzie oglądać mecz?

Czy Mistrz Polski weźmie odwet za poprzednie starcia z azerskim klubem? Mecz Raków Częstochowa vs Karabach Agdam będzie transmitowany na kanale TVP Sport, na stronie sport.tvp.pl i na aplikacji mobilnej i SmartTV. Początek spotkania o 20:15. Transmisję znajdziecie pod tym linkiem.

