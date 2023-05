Rakuten Kobo Elipsa 2E – test nowoczesnego czytnika e-booków

Muszę przyznać, że w kontekście czytania książek jestem tradycjonalistą i wolę te w tradycyjnej formie. Trzeba jednak próbować nowych rzeczy i kiedy zaproponowano mi test czytnika e-booków Rakuten Kobo Elipsa 2E, zgodziłem się bez zastanowienia. Czy przekonał mnie do siebie? Zapraszam was do lektury testu tej nowoczesnej “książki”!

Obudowa wykonana z materiału pochodzącego z recyklingu

Zacznijmy od aspektów wizualnych czytnika Rakuten Kobo Elipsa 2E. Prostokątny kształt sprawia, że wizualnie jest on naprawdę duży. Producent z jakiejś przyczyny umieścił tutaj dużą ramkę, z czego jedna jest zdecydowanie większa od pozostałych. Całe szczęście, podczas czytania, nie zwracamy na nią szczególnej uwagi. Warto zaznaczyć, że praktycznie całe urządzenie zostało wykonane z plastiku, a 85 proc. tego materiału pochodzi z recyklingu. Co więcej, 10 proc. zostało wyłowione z oceanu, więc w tym przypadku mówimy o ekologicznym produkcie. To samo możemy powiedzieć o etui dołączonym do zestawu, ponieważ 97 proc. materiału pochodzi z odzysku.

Guma na tyle dla lepszego chwytu

Tył czytnika e-booków Rakuten Kobo Elipsa 2E został pokryty gumowym materiałem, dzięki czemu trzymanie urządzenia w rękach jest po prostu wygodne. Do tego wszystkiego należy dodać jedynie 9 mm grubości i mamy naprawdę bardzo poręczne urządzenie. Na prawej krawędzi umieszczono jeden przycisk, diodę oraz port USB typu C. W zestawie testowym znalazło się również piórko Kobo Stylus 2. Urządzenie to jest metalowe, posiada wymienne rysiki (dwa dodatkowe w zestawie) oraz “gumkę”, która działa jak ta prawdziwa i jest w stanie wymazywać nasze notatki. Piórko ładowane jest za pomocą portu USB typu C i posiada wbudowany akumulator. Po założeniu etui trzyma się ono na zgięciu – pomiędzy czytnikiem a właśnie obudową.

Wracając jeszcze do etui – nie znajdziemy go w zestawie, dlatego też trzeba będzie zamówić je osobno. Element ten trzyma się bardzo dobrze, ponieważ zastosowano tutaj mocny magnez. Klapa etui chroniąca czytnik z zewnątrz została wykonana ze sztucznej skóry, natomiast od środka wykończono ją satynowym materiałem. Warto podkreślić, że pomimo tego, że producent postawił tutaj na materiały z recyklingu, to zarówno samo urządzenie, jak i etui wykonane jest bardzo dobrze.

Jak czytać, to tylko na wysokiej jakości ekranie

Czytnik Rakuten Kobo Elipsa 2E został wyposażony w bardzo dobrej jakości ekran e-ink Carta 1200, którego rozdzielczość wynosi 1404 x 1827 pikseli. Mowa tutaj o 227 ppi. Do jakości nie ma się co przyczepić – wszystkie literki są bardzo wyraźne i ostre, więc czytanie sprawi nam naprawdę wielką przyjemność. Powierzchnia ekranu jest nieco chropowata. Domyślam się, że, ma przypominać teksturę papieru.

Oczywiście, system daje nam możliwość dostosowania jasności ekranu z poziomu podręcznego menu oraz ustawienia odpowiedniego poziomu filtracji światła niebieskiego. “Światło dzienne” można również ustawić na automatyczne i będzie ono włączało się po zachodzie słońca. Producent daje nam możliwość ustawienia również godziny, o której idziemy spać. Co ciekawe, czytnik może wyświetlać tekst również w negatywie (biały tekst na czarnym tle).

Z racji tego, że czytnik Rakuten Kobo Elipsa 2E obsługuje rysik Kobo Stylus 2, mamy możliwość wykorzystania jego funkcji do tworzenia notatek, podkreślania interesujących nas słów podczas czytania czy robienia adnotacji. To jednak nie wszystko, ponieważ oprogramowanie czytnika pozwala zmienić słowo pisane ręcznie na tekst cyfrowy. Z rozpoznawaniem i konwertowaniem tekstu nie ma najmniejszego problemu.

Rakuten Kobo Elipsa 2E potrafi więcej, niż tylko wyświetlać tekst!

Z dodatkowych opcji można również wyróżnić możliwość słuchania audiobooków, co nie jest tak oczywiste w przypadku czytników e-booków. Oczywiście, z racji tego, że Elipsa 2E nie posiada głośników, do odsłuchiwania książek potrzebne będą nam słuchawki korzystające z technologii Bluetooth. Połączenie ich jest tak samo proste, jak w przypadku smartfonów. Niestety, to, co rzuca się w oczy, to błędy w tłumaczeniu niektórych opcji, tak jak widzicie na przykładzie włączenia łączności bezprzewodowej – “zniżki” i “w dniu” zamiast wł./wył., to coś co powinno zostać poprawione.

Jak czyta się na Rakuten Kobo Elipsa 2E?

Rakuten Kobo Elipsa 2E to urządzenie, które nie ma problemu z otwieraniem najróżniejszych plików tekstowych. Czytnik obsługuje takie formaty jak epub, mobi, DRM Adobe, CBZ/CBR, DOC czy oczywiście PDF. Akurat w tym przypadku nie ma żadnych zastrzeżeń. Mocny procesor radzi sobie bardzo dobrze z dużymi plikami ważącymi kilkaset megabajtów. Mamy więc wszystko, czego możemy oczekiwać od czytnika e-booków wysokiej klasy. Dodatkowo, urządzenie daje nam możliwość zmiany czcionki, wielkości tekstu, ustawienia marginesów i kilka innych funkcji, które mogą nam się przydać podczas codziennej lektury książek.

Kwestia współpracy piórka z czytnikiem jest bardzo prosta – oba urządzenia działają ze sobą świetnie. Pisanie na ekranie jest przyjemne i mocno przypomina pisanie na kratce, czego zasługą jest chropowata powierzchnia ekranu. Pisanie jest precyzyjne i nie widać opóźnień, co jest bardzo ważne.

To, do czego można się lekko przyczepić, to dostępność książek. Kobo Elipsa 2E nie wspiera popularnych serwisów z książkami, a jedynie mamy dostęp do księgarni Kobo, która lekko mówiąc, jest nieco ograniczona pod względem ilości tytułów. Na ten moment serwis Kobo Plus również nie jest dostępny w Polsce.

Jak z baterią? Rakuten Kobo Elipsa 2E działa baaaardzo długo

Bateria w czytnikach e-booków nigdy nie była problemem. Z racji tego, że urządzenie nie pobiera dużej ilości energii, ładowanie tego typu sprzętu jest po prostu bardzo rzadkie. Tak samo jest w przypadku Rakuten Kobo Elipsa 2E. Przy ekranie podświetlonym na 50 proc. bateria potrafi bez problemu wytrzymać ponad dwa tygodnie przy normalnym procesie użytkowania. Bardziej zaawansowani czytelnicy, którzy nie mogą oderwać się od książek, z pewnością będą musieli naładować czytnik e-booków Rakuten Kobo Elipsa 2E raz na tydzień. Jest to bardzo dobry wynik!

