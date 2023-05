Real Madryt vs Man City. Gdzie oglądać mecz?

Liga Mistrzów wchodzi w najważniejszą fazę! Już dziś Real Madryt zmierzy się na Estadio Santiago Bernabeu z Manchesterem City. Czy Pep Guardiola przybliży swój klub do finału tych rozgrywek, a może Carlo Ancelotti przygotował coś specjalnego? Gdzie oglądać mecz Real Madryt vs Man City? O której początek spotkania?

Trenerski pojedynek na szczycie

Kiedy Pep Guardiola obejmował Manchester City, wszyscy wierzyli, że The Citizens mają wszystko, aby wygrać najbardziej prestiżowe międzynarodowe rozgrywki w Europie. Niestety, pomimo tego, że od przybycia Hiszpana na Etihad Stadium minęło już siedem lat, to niebieska część Manchesteru nie mogła cieszyć się z triumfu w Lidze Mistrzów.

w 1/8 finału Ligi Mistrzów Manchester City rozprawił się w dwumeczu z RB Lipsk aż 8-1. Fot. RB Lipsk

Tym razem zadanie również nie będzie ułatwione, ponieważ w półfinale angielska drużyna zmierzy się z Realem Madryt. Królewscy co prawda mają już tylko matematyczne szanse na zdobycie mistrzostwa Hiszpanii, to w dalszym ciągu są głównym faworytem do wygrania Ligi Mistrzów. Czy Carlo Ancelotti zbliży się do kolejnego trofeum LM w swojej karierze?

Gdzie oglądać mecz Real Madryt vs Man City?

Jednoznacznego faworyta tego spotkania nie da się wskazać, choć wydaje się, że większe szanse na zwycięstwo ma Manchester City. Warto jednak pamiętać, że Real Madryt w Lidze Mistrzów gra jak z nut i mimo że w lidze hiszpańskiej Królewskim nie szło, to jednak w LM w dalszym ciągu wygrywali. Mecz Real Madryt vs Man City z pewnością będzie bardzo zacięty!

Czy Real Madryt i David Alaba zatrzymają rozpędzony Manchester City? Fot. Twitter @David_Alaba/Author Unknown

Gdzie oglądać mecz Real Madryt vs Man City w pierwszym półfinałowym spotkaniu tegorocznej edycji Ligi Mistrzów? Spotkanie rozpocznie się o 21:00 i będzie transmitowane na platformie Polsat Box Go oraz na kanale Polsat Sport Premium 1.

