Messi zagra w Arabii Saudyjskiej! I to z Ronaldo!

Nie PSG ani nie powrót do Barcelony. Jak podają media, Leo Messi zagra w Arabii Saudyjskiej, co oznacza, że po raz kolejny będzie dzielił boisko z Cristiano Ronaldo. Drużyna Al-Hilal chce ściągnąć także byłych kolegów Argentyńczyka. Czy to się uda?

Messi zagra w Al-Hilal? Drużyna ma plan!

Od wielu miesięcy mówi się o tym, że Leo Messi zagra ponownie w Barcelonie. Duma Katalonii chce ściągnąć z powrotem do swojego składu swoją legendę i przez jakiś czas wydawało się, że Robert Lewandowski stworzy duet z mistrzem świata. Najnowsze informacje są jednak zdecydowanie ciekawsze.

Kilka dni temu, jak grom z jasnego nieba, w sieci pojawiła się informacja o tym, że Leo Messi zagra nie w Barcelonie, ani nie przedłuży kontraktu z PSG, a przeniesie się do Arabii Saudyjskiej, aby zasilić szeregi Al-Hilal. Od jakiegoś czas mówi się, że Argentyńczyk miałby zarabiać tam aż 400 milionów dolarów za sezon!

400 milionów za sezon? Messi zagra w Arabii Saudyjskiej?. Źródło: C. Gavelle/ PSG

Argentyńczyk nie będzie tam sam

W tym sezonie do Al-Nassr przeniósł się Cristiano Ronaldo, więc największy rywal klubu Portugalczyka, czyli właśnie Al-Hilal, chce ściągnąć jego odwiecznego rywala. Wiele wskazuje na to, że to się uda, ponieważ jak zdradza Marcal Lorente z “El Chiringuito” Leo Messi podpisał już z klubem dwuletni kontrakt.

Oczywiście nie zostało to w żaden sposób potwierdzone, jednak jeśli tak naprawdę się stało, to nie ma się co dziwić. Mówimy tutaj w końcu o 400 milionach dolarów za sezon! Co ciekawe, jak podaje francuski dziennikarz Mohamed Bouhafsi, Messi zagra w Al-Hilal ze swoimi byłymi kolegami. Klub miałby złożyć ofertę nie tylko Busquetsowi, ale również Jordiemu Albie. Propozycję kontraktu ma otrzymać również Marco Verratti, który gra z Messim w PSG.

Messi zagra w Arabii Saudyjskiej! Zagra z Ronaldo! Źródło: Twitter

Jeśli doszłoby do transferu, to kolejny raz cieszylibyśmy się z pojedynków Ronaldo kontra Messi!

Źródło: Twitter/ Fot. PSG, PSG