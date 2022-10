Real Madryt w Warszawie! Gdzie oglądać mecz z Szachtarem?

Real Madryt w Warszawie rozegra dziś mecz z Szachtarem Donieck w ramach meczu fazy grupowej Ligi Mistrzów. Gdzie oglądać to spotkanie i o której rozpocznie się transmisja? LM w Polsce to rzadkość, więc lepiej tego nie przegapić!

Real Madryt w Warszawie! Liga Mistrzów wraca do Polski!

Szachtar Donieck od wielu lat nie posiada swojego własnego stadionu. Najpierw powodem był konflikt w Donbasie, przez który stadion ukraińskiego klubu został zniszczony. Teraz drużyna z Doniecka musiała uciekać z kraju przez atak Rosji na Ukrainę. W związku z tym swoje mecze rozgrywa on w naszym kraju. Nie są to byle jakie mecze, ponieważ mówimy o spotkaniach Ligi Mistrzów.

Szachtar swoje mecze Ligi Mistrzów rozgrywa na stadionie Legii Warszawa.

W związku z tym Stadion Wojska Polskiego stał się drugim domem dla ukraińskiego klubu, a to oznacza, że Liga Mistrzów ponownie wróciła do Polski. Dzisiejszym przeciwnikiem Szachtara będą Królewscy. Real Madryt w Warszawie to z pewnością niecodzienny widok. Ostatni raz klub ze stolicy Hiszpanii zameldował się w Polsce 2 listopada 2016 roku, kiedy to na Łazienkowskiej zremisował on z Legią 3:3!

Gdzie oglądać mecz Realu Madryt z Szachtarem?

Real Madryt w Warszawie będzie próbował umocnić swoją pozycję na fotelu lidera grupy F. Podopieczni Carlo Ancelottiego zgromadzili komplet punktów i są raczej pewni awansu do kolejnej grupy. Szachtar Donieck musi walczyć o tę możliwość. Obecnie Ukraiński klub plasuje się na drugim miejscu z czterema punktami na koncie. Jedno oczko mniej ma RB Lipsk.

Zawodnicy Realu Madryt trenują na stadionie Legii Warszawa przed dzisiejszym meczem z Szachtarem. Fot. Antonio Villalba/ RealMadrid.com

Gdzie oglądać spotkanie Realu Madryt z Szachtarem Donieck? Spotkanie rozpocznie się dziś o 21:00 i będzie transmitowane na kanale Polsat Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go.

Źródło: Opr. wł./RealMadrid.com