Recenzja gry Splendor wydawnictwa REBEL (gra roku 2014)

Splendor to gra wydawnictwa Rebel, która w 2014 roku zdobyła nagrodę Gry Roku (2014 Spiel des Jahres). Tytuł ten stał się naprawdę wielkim hitem. Co jest w niej takiego, że miliony miłośników gier planszowych na całym świecie ją pokochało? Sprawdźmy to!

Podstawowe informacje na temat gry Splendor:

Liczba graczy: od 2 do 4

Czas gry: ok. 30 minut

Wydawnictwo: REBEL

Rozszerzenie: Splendor: Miasta

Zawartość zestawu jest bogata i świetnie wykonana

Zawartość zestawu jest bogata i świetnie wykonana

Splendor to gra przeznaczona dla od dwóch do czterech graczy. W pudełku znajdziemy bardzo dobrze zorganizowane, niezbędne do gry, elementy – karty rozwoju, żetony oraz płytki arystokratów. Organizacja tych elementów jest z pewnością czymś, co ucieszy perfekcjonistów. Ważne jest również to, że elementy te po prostu nie pomieszają się podczas przenoszenia. Każdy z nich wykonany jest z niezwykłą starannością i dbałością o szczegóły.

W zestawie znajdziemy 90 kart rozwoju, które podzielone są na trzy poziomy. Odróżniają się one od siebie kolorami awersów oraz ilością kropek, jakie zostały umieszczone na karcie poszczególnego poziomu. Co oczywiste, im lepsza karta, tym więcej korzyści nam ona przynosi. Warto zaznaczyć, że wspomniane karty wykonane zostały z plastiku, dzięki czemu ich wytrzymałość jest zdecydowanie większa, niż w przypadku kart z papieru.

Splendor – o co gramy?

Znaczniki kamieni, to kolejny ważny element, który znajdziemy w zestawie z grą Splendor. Znajdziemy tutaj żetony szmaragdów, diamentów, szafirów, onyksów i rubinów oraz pięć żetonów złota, które działają jako jokery.

Wykonanie wszystkich elementów, które posłużą nam do gry w Splendor stoi na najwyższym poziomie i nie można się do niczego przyczepić. Rysunki na kartach arystokratów są bardzo malownicze i cieszące oko, a żetony wykonane zostały podobnie jak żetony do gry w pokera – są masywne i twarde, przez co trudno odłożyć je na bok.

Splendor – o co gramy?

W grze Splendor fabuła rozgrywa się w epoce Renesansu. Każdy zawodnik wciela się w role handlarza, a głównym zamysłem gry jest rywalizacja o dominacji na rynku. Celem jest zdobycie 15 punktów prestiżu, które zdobywamy za pośrednictwem posiadanych kart oraz żetonów arystokratów. Gracze zbierają znaczniki kamieni, które następnie wymieniają na przynoszące korzyści karty premiowane zdobyczą punktową. Inwestowanie w kopalnie, stawianie na odpowiedni personel czy inwestowanie w środki transportu przyniosą nam bogactwo, a co za tym idzie zwycięstwo w rozgrywce.

Każdy gracz w swojej turze może wykonać jeden z ruchów:

Każdy gracz w swojej turze może wykonać jeden z ruchów:

wejść w posiadanie karty ze stołu lub wcześniej zarezerwowanej karty, którą trzeba wykupić;

pozyskać znacznik złota poprzez rezerwację karty leżącej na stole. Jest to również jedyny sposób na zdobycie złota;

pozyskać po jednym kamieniu z trzech różnych kolorów;

pozyskać dwa kamienie tego samego koloru. W stosie muszą znajdować się co najmniej cztery znaczniki.

Recenzja gry Splendor wydawnictwa REBEL

Warto jednak zaznaczyć, że gracz może maksymalnie posiadać 10 kamieni oraz trzy wcześniej zarezerwowane karty. Trzeba uważnie przyglądać się ruchom innych graczy i podejmować odpowiednie decyzje oraz ostrożnie dysponować zasobami. Jeden nierozważny ruch i nasza szansa na zwycięstwo może zniknąć. Trzeba więc wypracować sobie odpowiedni silniczek, który sprawi, że zdominujemy grę.

W grze Splendor znajdziemy również karty rozwoju, które możemy kupić za pośrednictwem odpowiednich żetonów. Niektóre z nich mogą przynieść nam dodatkowe punkty prestiżu. Oczywiście takie karty kosztują więcej niż te podstawowe.

Gra oferuje nam kafelki arystokratów, które na końcu tury każdego gracza są sprawdzane pod kątem tego, czy dany arystokrata nas odwiedzi i do nas przyjdzie. Każdy odwiedzający arystokrata przynosi graczowi dodatkowe trzy punkty prestiżu. To właśnie gracz, który zbierze 15 punktów prestiżu, wygrywa całą rozgrywkę.

Dla kogo jest Splendor?

Gra Splendor wydawnictwa REBEL jest dosłownie dla każdego – osób zaczynających swoją przygodę z grami planszowymi, dla niedzielnych graczy i tych zaawansowanych. Zasady gry są bardzo proste i mieszczą się na niewielkiej instrukcji, która dokładnie je tłumaczy. Na kartach nie znajdziemy żadnych niezrozumiałych oznaczeń, które mogą wprowadzić w zakłopotanie nowych graczy, co jest wielkim plusem. Mechanika gry nie jest skomplikowana, dzięki czemu tytuł zyskał sobie tak dobrą opinię wśród graczy na całym świecie. Przed wykonaniem każdego ruchu naprawdę trzeba się zastanowić, czy jest on prawidłowy, ponieważ może on sprawić, że przegramy grę. Trzeba uważnie obserwować karty rozwoju, które mogą nam pomóc lub zaszkodzić. To sprawia, że Splendor jest grą, która angażuje nas na maksa.

Ważne jest jednak to, że na tym wszystkim nie cierpi dynamika rozgrywki. Rozgrywka jest szybka i sprawna, dzięki czemu nie tracimy zainteresowania, a presja wykonania odpowiedniego ruchu dodaje dreszczyku emocji. Średnio nad jedną rozgrywką spędzimy 30 minut. Duża ilość kart rozwoju sprawi, że gra nie znudzi się po trzech razach, a będzie regularnie wykorzystywana podczas spotkań ze znajomymi lub rodziną.

Gra została udostępniona przez wydawnictwo REBEL.