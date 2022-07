Na rynku znajdziemy wiele ciekawych zegarków, które oferują zróżnicowany design. Jedne są smukłe i eleganckie, inne aż przykuwają wzrok swoją wielkością. Richard Mille RM UP-01 Ferrari jest zupełnie inny – jest to najcieńszy zegarek mechaniczny, jaki można kupić.

Richard Mille RM UP-01 Ferrari to najcieńszy zegarek mechaniczny na świecie

Jeśli lubicie zegarki i interesują was tylko smukłe, eleganckie i minimalistyczne modele, to Richard Mille RM UP-01 Ferrari jest odpowiedzią na wasze poszukiwania. Zanim jednak przejdziemy do parametrów, warto przed tym wszystkim porozmawiać o cenie. Najcieńszy zegarek mechaniczny na świecie został wyceniony przez producenta na ok. 2 mln dolarów.

To, co wyróżnia zegarek Richard Mille RM UP-01 Ferrari na tle konkurencji to wcześniej wspomniane wymiary. Model ten z grubością na poziomie 1,75 mm jest najcieńszym zegarkiem na świecie. Na tle wszystkich innych zegarków dostępnych na rynku prezentuje się on po prostu bardzo „ubogo”, choć nie wiem, czy jest to dobre określenie przy zegarku za prawie 9 mln złotych.

Wytrzymała konstrukcja oraz nieskazitelny design

Co więc oferuje Richard Mille RM UP-01 Ferrari? Podstawa oraz mostki tego modelu wykonane zostały ze stopu, w którego skład wchodzi 90 proc. tytanu, 6 proc. aluminium i 4 proc. wanadu. Takie połączenie najczęściej stosowane jest w przemyśle lotniczym i charakteryzuje się wielką wytrzymałością. Mechanizm urządzenia został opracowany przy współpracy z Audemars Piguet Renaud & Papi. Oczywiście jak możemy zobaczyć po nazwie, do projektu dołożyło się również Ferrari.

Richard Mille RM UP-01 Ferrari przygotowywany był łącznie przez 6000 godzin, na które składały się prace rozwojowe oraz testy laboratoryjne. Model ten jest w stanie wytrzymać przyśpieszenie przekraczające 5000 Gs i nie powinno mu się nic stać w wodzie o głębokości do 10 metrów. Ten ekskluzywny model został ograniczony do 188 modeli. Producent wycenił go na 1 880 000 USD, co wynosi ok. 8 830 000 złotych.

Jacyś chętni?

Źródło: Richard Mille